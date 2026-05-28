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冷氣誕生

原因曝光！最初其實不是給人吹

▲台灣夏天一年比一年悶熱，「冷氣救命」幾乎已成全民共識，不少網友也開始朝聖「冷氣之父」威利斯開利。 （圖／翻攝維基百科）

為紙張除濕「打造降溫系統」！意外開啟冷氣時代

▲1902年紐約印刷廠因濕氣太重，導致彩色印刷頻頻失敗，開利因此打造能控制溫度與濕度的空調系統，利用冷卻盤管讓空氣中的水氣凝結排出，成功解決印刷問題，卻也意外讓室內變涼。（圖／記者賴禹妡攝）

變成現代必需品！夏天必跪謝「冷氣超人」：應該得諾貝爾獎

▲冷氣從工廠一路走進劇院、百貨公司與家庭，成為現代人夏天離不開的重要發明。（圖／記者賴禹妡攝）

每到夏天高溫警報狂發，「沒有冷氣怎麼活」也成了不少台灣人的真實心聲。不過很多人不知道，冷氣一開始其實是為了「救紙張」而誕生，而被稱為「冷氣之父」的威利斯開利（Willis Carrier）就是拯救全人類的發明者。1902年僅25歲的工程師開利為幫紙張設計除濕系統，意外發現降低濕度的同時，空氣也跟著變冷，竟因此開啟現代冷氣時代，之後更從工廠一路走進劇院、百貨與家庭，成為現代人夏天離不開的重要發明。很多人不知道的是，世界上第一套現代空調系統，最一開始根本不是為了讓人涼快，而是為了「紙張」。1902年，美國紐約一間印刷工廠碰上異常炎熱又潮濕的夏季，因濕度過高，紙張會膨脹、扭曲變形，導致彩色印刷時無法精準套色，大量成品因此報廢。當時年僅25歲、剛加入水牛城鍛造公司的工程師開利，被找來解決這項難題。開利苦思許久，後來在匹茲堡火車站月台看到空氣中的霧氣，靈機一動想到，如果能讓空氣降溫凝結出水分，就能降低濕度。之後，開利設計出一套空調系統，讓冷卻的氨水在封閉金屬盤管中循環，當空氣被風扇吸入並接觸低溫盤管後，空氣中的水氣就會凝結成水珠排出室外，達到除濕效果。這個原理其實就像冰飲放在桌上後，杯身外側會慢慢冒出水珠一樣。透過這種方式，印刷廠成功解決紙張受潮問題，印刷品質也恢復穩定。而這套系統還出現了一個意外副作用，就是「空氣變冷了」。就像在小房間裡同時擺滿大量冰飲，再持續用電風扇吹送，室溫自然會逐漸下降。也因為這項附帶效果，讓開利開始思考，或許這套技術不只可以服務工廠與紙張，還能改變人類生活。開利後續開始將空調技術推廣到各種產業，包括麵粉工廠、吉列（Gillette）等需要穩定濕度的製造業，後來又逐漸進入商場、劇院、車廂與辦公室。在空調普及之前，部分劇院甚至會搬大型冰塊，再靠電風扇把冷風送往觀眾席，不只麻煩，還容易產生異味。直到1930年代後，開利為劇院與電影院打造專屬空調系統，「人工冷空氣」才逐漸成為公共場所的一大賣點。1929年時，開利還曾在演講中提到，希望空調未來不只是奢侈品，而是所有人都能享有的生活必需品。之後隨著技術成熟，1940年代更出現第一批窗型冷氣廣告，宣告冷氣正式從高級享受，走進一般家庭。如今，所有人都能在炎熱的夏天裡享受冷氣。為此，每年盛夏一到，不少網友都忍不住感嘆，「夏天最該感謝的人真的就是開利」、「以前沒冷氣到底怎麼活」、「冷氣根本是人類文明救星」、「他應該得諾貝爾獎」、「冷氣人，我的超人」。