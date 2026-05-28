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由女星小S代言的台灣私密處保養品牌Relove，主打溫和除毛、美白受到許多顧客喜愛，沒想到品牌卻被發現社群行銷台詞嫌棄顧客私密處「黑得像過期珍珠真的母湯」，掀起許多網友怒火，直呼「文案也太噁心，拒用！」針對品牌爭議，截稿前代言人小S尚未回應。一名網友在社群發文寫下，「Relove這個文案也太噁心了吧！」其中附上一張品牌在社群廣告文案截圖，其中寫下「🍼頭黑得像過期珍珠真的母湯（噁心嘔吐Emoji）」、「透膚裝一上身兩塊發霉豆乾直接外露」、「健女人有法寶」，接著宣傳自家商品只要用7天就可以馬上變成粉嫩蒟蒻，夏天穿著火辣服裝時也不怕出糗。根據了解，該品牌去年才因為文案惹出爭議，「每天早上公園廣場舞，音樂一下手就舉高高，結果腋下黑森林迎風搖擺，嚇鼠隔壁阿北，還以為汗味戰士來了。」當時品牌負責人還出面回應，表示未來會仔細審視文案方向，並且嚴格檢查貼文內容，沒想到現在還是因為文案掀起爭議。貼文曝光後，許多網友紛紛氣炸留言，「超級難聽，賣女性用品帶頭製造焦慮」、「以前就做過一樣的事了」、「我一直以為他們是有質感的台灣好品牌」、「而且怎麼能想出這麼多羞辱身體的文案」、「發霉豆干？？？？健女人？？？？這文案太詭異了吧」、「謝謝避雷，以後除毛膏會買別家」、「明明客群是女性，還這樣侮辱女性。」