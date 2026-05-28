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▲輝達執行長黃仁勳的兆元宴今晚登場，科技巨頭董總陸續抵達現場。（圖／記者林汪靜攝）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台屢屢刮起旋風，其中今（28）日晚間登場的「兆元宴」，因為聚集科技巨頭更是備受矚目。台積電、廣達、鴻海、台達電、和碩等董總都抵達餐廳。兆元宴本次地點同樣選在台北市敦化北路的餐廳磚窯，黃仁勳日前提到，多年前輝達在台灣大概只有10個合作夥伴，但現在已有100個不同的合作夥伴，所能慶祝生態系是非常值得的。傍晚5點15分過後， 京元電總經理張高薰、緯創董事長林憲銘、光寶科總經理邱森彬、奇鋐董事長沈慶行、宏碁董事長陳俊聖、英業達董事長葉力誠、和碩董事長童子賢、台達電董事長鄭平、緯穎董事長洪麗寗及總經理林威遠等人陸續抵達餐廳。接著工業富聯董事長鄭弘孟、緯創總經理林建勳、廣達董事長林百里、技嘉董事長葉培城、華碩董事長施崇棠、台積電董事長魏哲家、仁寶董事長陳瑞聰、研華董事長劉克振、鴻海董事長劉揚偉等都在6點前抵達餐廳。黃仁勳昨晚也與廣達董事長林百里餐敘，其妻子洛麗（Lori Mills）與兒女都到場。他當時受訪表示．要慶祝合作關係。下半年會非常的忙，供應鏈的生產、製造都會忙出新高度。黃仁勳下週也將參與COMPUTEX，並且在台北流行音樂中心發表主題演講，共同探索AI與突破性技術的未來啟發。