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為強化汽車交通事故受害人基本保障，維護道路交通安全，金管會修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，在不增加民眾保險費負擔的前提下，自今（2026）年7月1日起，將死亡及第一等級失能給付金額由新台幣200萬元調高至300萬元，包含現有契約及新契約，即只要7月起發生交通事故理賠都適用，讓行車安全保障更完善。強制汽車責任保險制度自1998年1月1日施行至今已逾28年，累積理賠金額高達3407億元，理賠人次超過767萬人，充分發揮社會安全網的關鍵功能，為無數交通事故受害家庭提供即時經濟支柱。不過，因應物價與通膨指數逐年增加，為符合各界對提升強制車險保障之期待，金管會將於近期修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，並自今年7月1日實施，修正有3大重點。一、每一受害人每一事故的失能給付金額，將第一等級失能給付金額，自200萬元提高至300萬元，其餘各等級失能給付金額亦同比例增加。二、每一受害人每一事故之死亡給付自200萬元提高至300萬元。三、每一受害人每一事故的死亡給付、失能給付及傷害醫療費用合計最高給付金額，自220萬元提高至320萬元。金管會提醒，強制車險主要提供交通事故受害人基本保障，理賠範圍涵蓋體傷、失能及死亡，但不包含財物損失。民眾可依自身需求加保「任意汽車第三人責任保險」，以完善傷害及財損部分的保障。金管會將持續精進強制車險制度並確保制度永續經營，成為每位用路人最安心的後盾。