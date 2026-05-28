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總統賴清德昨公布台灣人口對策新戰略的家庭支持篇，預計每年投入3800億、達年GDP的1%。對於相關成效，行政院發言人李慧芝今（28）日表示，短期內不一定能立刻見效，但希望能持續達到需求；國發會主委葉俊顯則說，人口政策是牽涉到要不要生，政策需要時間驗證，沒辦法馬上給出每年要生多少小朋友，後續會制定KPI。府院推出台灣人口對策新戰略—家庭支持篇18項措施，對於政策目標，李慧芝說，要讓人力符合國家發展需求，總統推出人口對策新戰略家庭支持篇後，將在行政院成立人口對策新戰略執行小組，成立後將設定相關目標定期追蹤執行進度，並且管考。李慧芝提到，制定全方位公共式育兒政策是參考各國政策內容，短期內不一定能立刻見效，但也希望能持續達到需求。葉俊顯則說，人口政策是「必要條件」，今天不做就是維持原來現況，也不是做了，可以馬上得到成果，因為人口需要經過生育、養育等措施，才會成就最後結果。他提到，整個政策施行需要時間驗證效果，後續會制定KPI回應外界關心。葉俊顯指出，若政策誘因正確，就會有效果，人口對策新戰略家庭篇是為提供誘因，降低年輕人在生育、養育、教育的壓力，「是不是就會比較想婚、想生，甚至陪伴小朋友成長」。針對階段性目標，葉俊顯說，短期希望減輕年輕家庭負擔、中期希望改善友善職場環境、建構居住支持，長期希望能讓年輕世代重拾對成家、生育養育的信心；他說，少子女化政策不可能靠單一政策解決，政府希望幫家庭成立支持環境，讓育兒從個人家庭責任轉為國家社會企業共同分擔。葉俊顯表示，人口政策跟一般政策不一樣，一般政策施行的對象是東西、事情，人口政策牽涉到要不要生，「沒辦法馬上給出每年要生多少小朋友出來，要有一些區分」，未來會滾動式設立KPI，看哪一項措施沒有達到預期讓年輕朋友想生的效果。