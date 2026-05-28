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國民黨主席鄭麗文原定於6月1日啟程前往美國訪問，近日卻傳出行程安排受阻，隨後指控僑委會介入干涉，並影射民進黨透過公關公司，協助總統賴清德遊說美方，立刻掀起政壇熱議。對此，民進黨發言人林楚茵開轟，國民黨只要一有事「就怪民進黨」，這種爛戲國民黨最愛演，更大酸根本是「政治受虐兒」。林楚茵在Threads發文表示，國民黨長期習慣「有事沒事就怪民進黨」，不僅愛牽拖，還經常塑造自己遭迫害的形象，讓她直呼：「有夠卸世卸眾！」林楚茵指出，國民黨赴中國交流時，隨團媒體遭請出場、直播中斷，卻安靜無聲，甚至對國家尊嚴受損毫無反應；反觀赴美行程一旦不順，就立刻指控僑委會阻撓、民進黨迫害、賴清德打壓。林楚茵也諷刺稱，鄭麗文先前才高喊「搞定北京，接下來搞定華盛頓」，如今卻是「北京被摸頭沒聲音，華盛頓沒搞定就開始牽拖」。她進一步列舉過往爭議，批評國民黨經常上演「政治受虐爛戲」，包括「Lin bay好油案」，當時藍營大動作砲轟政府，最後卻被揭發是國民黨的黨工自導自演；另外黨副主席兼秘書長李乾龍曾聲稱遭監控，結果卻是太太在監看其行蹤。針對此次鄭麗文訪美爭議，林楚茵則認為，根本是自己行程安排不順，卻又想操作成「民進黨迫害」，批評國民黨「訪中服服貼貼，訪美不順就躺地上演政治受虐兒」。她最後強調，自己的行程自己負責，各人造業各人擔，並嗆聲民進黨不是國民黨的「監護人」，不要一遇到問題就把責任推給民進黨。