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在歷經長達將近三個月的「對外斷網」後，伊朗在26日恢復了與全球網際網路的連線。隨著微弱且時斷時續的網路訊號復甦，民眾的手機與社群媒體又再度流動，但也揭開了民怨沸騰的真實面貌。由於食品價格瘋狂飆漲，普通伊朗民眾紛紛上網痛批生活難熬，食物價格已經貴到讓人活不下去，其中沙拉油的年增率高達308%、雞肉暴漲190%，白米也飆升了170%。根據衛報報導，伊朗當局起初在今年1月8日實施網路封鎖，以鎮壓全國性的反政府抗議活動。雖然網路連線在2月份曾一度逐步恢復，但隨後在2月底美以聯軍對伊朗發動空襲後，當局又實施了新一輪的斷網。在此期間，只有極少數人設法透過昂貴的VPN和衛星網路間歇性地上網，但絕大多數人仍處於與世隔絕的狀態。在經歷了長達88天近乎完全的網路斷訊後，伊朗當局26日恢復網路通訊，不過到了隔天，當地的網路連線依然時斷時續，行動網路大體上仍處於斷線狀態，許多網站也依舊遭到封鎖。然而，即便只是部分恢復，也足以揭露民眾對物價飛漲和糧食短缺排山倒海的憤怒。一名網友在社群媒體上寫道：「每樣東西都貴到嚇人，這簡直是一場災難。花光了所有積蓄，最後只能帶著破碎的心離開市場。這太令人難以忍受了，我們連過上正常生活的耐性都被消磨光了。」雖然政府隨後宣布成立「韌性經濟委員會（抗戰經濟委員會）」以打擊惡意抬高物價並解決日益嚴重的短缺問題，但由於貿易制裁、匯率壓力和1月份取消進口商補貼等政策影響，惡性通膨如今在伊朗已根深蒂固。據國際貨幣基金組織（IMF）的數據顯示，伊朗的食品通膨率已飆升至140%到200%之間，進而將整體通膨率推高至70%。伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）因解除網路限制而獲得了一些讚譽，但他將伊朗的經濟困境全歸咎於美國，宣稱華府「在未能推翻伊朗政府後，便轉向發動經濟戰」。在一份聲明中，伊朗情報部透露了其對網路自由可能被用於「認知作戰」的擔憂，並警告其敵對勢力企圖藉此「煽動抗議者並將他們拉上街頭」。情報部指出：「敵人已在軍事戰線上潰敗，如今正將精力集中在軟實力戰爭、認知作戰以及社會挑釁上。」儘管官方說法如此，但27日公布的一項民意調查顯示，支持繼續限制網路的民眾僅佔9%。曾在2024年因支持2022年抗議活動而被判處死刑、隨後獲釋的知名饒舌歌手薩利希（Toomaj Salehi）則在社群平台X（舊稱推特）上表示，能連上網路「不是政府對我們的恩賜，而是我們的權利，而且應該是完全不設防火牆的網路」。人權倡議者巴吉（Emadeddin Baghi）寫道：「血腥的三個月已經過去了，但對於那些失去至親或家園被毀的人來說，傷痛永遠不會過去。在這段期間，我們的聲音除了在一些國內平台上之外，根本無法引起共鳴；而我們也已盡了最大的努力，為那些無法發聲的人辯護、撰文爭取權益。」