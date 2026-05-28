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顏寬恆涉詐助理費 二審重判7年10月

案情仍待釐清 最高法院撤銷發回更審

顏寬恆政治路起伏 歷經敗選、補選與大罷免

國民黨立委顏寬恆涉入「詐領助理費」及「使公務員登載不實」等案件，二審遭判刑7年10月與6月，其助理林進福也遭判刑7年8月與6月。全案上訴第三審後，最高法院認為案情仍有釐清必要，決定撤銷原判決，發回台中高分院更審。檢方指控，顏寬恆於2021年選舉期間，涉嫌利用親信林進福擔任「人頭助理」，每月詐領約4萬元助理費，累計金額超過108萬元，相關款項還被用於支付購車與住宅支出。此外，顏寬恆也被控透過假買賣土地方式，涉及「使公務員登載不實」罪嫌，因此遭檢方提起公訴。一審法院審理後，依貪污等罪判處顏寬恆7年10月徒刑、褫奪公權3年；另涉使公務員登載不實部分，判刑6月、可易科罰金18萬元。案件上訴至高等法院台中分院後，二審仍認定顏寬恆涉案成立，並維持主要刑度。其中，因假買賣土地所涉及的「使公務員登載不實罪」部分，6月刑期、18萬元易科罰金已先行定讞；至於貪污及助理費相關部分，則繼續上訴最高法院。同案被告林進福，也遭判刑7年8月及6月，得易科罰金。全案進入第三審後，最高法院審理認為，案件事實仍有進一步調查與釐清空間，因此決定撤銷原判決，將顏寬恆與林進福等人涉案部分，發回台中高分院更審。這也意味著，備受關注的顏寬恆詐領助理費案，後續仍將持續纏訟。顏寬恆為前立委顏清標長子，自2005年投入政壇後一路活躍，2013年因顏清標涉花酒案遭解職後，顏寬恆代父參與補選並成功當選立委，不過，他在2020年立委選舉時，敗給台灣基進黨的陳柏惟。2021年陳柏惟遭罷免後，顏寬恆再戰補選，卻敗給民進黨立委林靜儀；直到2024年立委選舉，顏寬恆終於成功擊敗林靜儀，重返立法院。而在去年的全台大罷免潮中，顏寬恆也曾被列入罷免名單，但最終順利挺過。