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又是驪歌響起的溫馨季節，台中市今年共有8,042位高中、國中及國小畢業生榮獲「市長獎」殊榮。為了表揚優秀學子，台中市政府教育局今(28)日展開第一梯次合影活動，市長盧秀燕、教育局長蔣偉民及各校校長皆到場，為現場畢業生送上最誠摯的祝福。合影活動現場氣氛熱烈且充滿青春朝氣。盧秀燕展現高度親和力，不僅在進場時與得獎學子熱情擊掌互動，面對學生們提出的各式創意拍照姿勢更是來者不拒。其中，在與台中女中畢業生合影時，盧秀燕更與學生、校長一同擺出單腳獨立、雙手合十的逗趣姿態，引來全場陣陣笑聲。盧秀燕致詞表示，「市長獎」是校園生活中的最高榮譽，代表同學們過去努力累積的豐碩成果，這份榮譽將成為人生旅程中極具意義的「勳章」。她同時期許畢業生，未來在前進與發展的過程中，永遠不要忘記「三顆心」：第一是「同理心」，在生活中隨時關懷他人並伸出援手；第二是「好奇心」，對寬廣的世界保持熱情與強烈的求知慾；第三則是「快樂的心」，無論追求何種成就都要保持快樂，因為缺少快樂的成功，也將失去真正的意義。教育局長蔣偉民則以「每個孩子都擁有自己的一片宇宙」期勉在場學子，為自己的學習道路留下美好印記，並預祝同學們在未來的道路上持續精進、更上層樓。教育局統計，今年度榮獲市長獎的畢業生中，高中職階段共2,169位、國中小階段共5,873位，總計8,042位。每位獲獎學生除獲頒獎狀和禮品外，皆安排與市長合影留念。今年活動以「菁英匯聚 光耀未來」為主題，主視覺採用紫藍色星空設計，期盼藉此激發學子探索未知的好奇心，並在未來的旅程中持續突破界線、發掘自我。