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美國財政部制裁伊朗海峽管理局讓船隻陷入兩難

美國總統川普（Donald Trump）與國務卿盧比歐（Marco Rubio）前幾天才強調與伊朗的談判進行得非常順利，終戰協議接近達成，但28日美軍轟炸南部戰略港口阿巴斯港（Bandar Abbas），作為反擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊也襲擊了美國空軍基地，更特別的是，即便雙方出手互相攻擊，但卻沒人跳出來說停火協議已經破裂，形成停火協議依然有效卻打了又打的怪異現象。對此，歐盟最高外交官卡拉斯（Kaja Kallas）表示，美國與伊朗正處於一種「介於戰爭與和平之間的奇特狀態」，並警告全球恐為此付出代價。綜合外媒報導，卡拉斯在出席賽普勒斯的外長會議上對媒體表示，中東局勢將是這次外長會議的討論重點，卡拉斯直言，「我們原本預期相關方會在協議上簽字，但截至目前為止，仍然沒有達成進展」。卡拉斯進一步形容說，荷姆茲海峽目前處於一種「介於戰爭與和平之間的奇特狀態」，卡拉斯強調荷姆茲海峽的通行自由對全世界都有好處，而如今美伊這種介於戰與和平之間的狀態，導致全世界正在為此付出「非常高昂的代價」。美國財政部當地時間週三宣布，已對伊朗為了管理荷姆茲海峽而設立的波斯灣海峽管理局（PGSA）實施制裁，且美國財政部長貝森特（Scott Bessent）更警告，若有船隻與波斯灣海峽管理局展開協調，就可能等同於違反美國的制裁措施。伊朗強調所有通行荷姆茲海峽的船隻都必須向海峽管理局報告其出發地、目的地，以及所載運的貨物。若不與海峽管理局協調，船隻無法通過荷姆茲海峽，但若與海峽管理局協調，又恐遭遇美國財政部的制裁。美國國務院前高級顧問安加（Negah Angha）表示，「我們目前正處於一個危險的談判情境，雙方都在為各自的國內民眾表演」，安加補充說美國與伊朗當局的每一項讓步都必須透過強硬的語言包裝，這使得局勢瞬息萬變，今天看來充滿希望，明天又讓人感到擔憂，「雙方實際上都在冒險」。