我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣普利司通因應營運轉型關閉新竹廠，引發外界關注。公司28日於廠內舉辦就業媒合會，邀集7家鄰近相關產業企業參與，提供技術、維修、研發及工程師等多元職缺，總數超過受影響之員工人數，期盼善盡企業社會責任，協助新竹廠員工順利銜接下一階段工作 。台灣普利司通為新竹廠員工邀請就業媒合的相關產業，總資本額超過新台幣668億元，大都是上市櫃公司，包括汽機車製造業、傳統電機業及生產電子設備核心零組件的電子PCB廠，例如三陽工業、士林電機、東元電機等，都是新竹廠的鄰近廠商。普利司通強調，員工是公司重要資產，因此在新竹廠關閉過程中，除提供優於《勞動基準法》的補償方案，也同步啟動就業輔導與媒合機制，希望全面保障員工權益，降低員工面對轉職的不確定感。這次採取善待員工的措施包括：提供優於《勞動基準法》的補償方案，新制年資計算無上限，並額外發放分紅及年節獎金；主動導入就業輔導資源，協助員工進行職涯轉換；針對特殊情況（如工傷員工）提供個別化評估與彈性處理機制，確保照顧到每位員工。。截至目前成，已有99%員工完成相關方案簽署。對於外界關切協商與資遣說明流程，普利司通說明，由於新竹廠空間有限，無法同時容納約500名員工，因此採分批、多地同步方式進行說明；此外，輪胎屬高度安全性產品，公司也須確保生產過程與品質穩定，因此在短時間內完成相關作業安排。台灣普利司通表示，公司在台深耕超過40年，此次營運調整不影響台灣市場的產品供應、銷售與售後服務，目前全台超過200家經銷據點均維持正常營運。未來也將持續投資台灣市場，推動長期經營與永續發展。