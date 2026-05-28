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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃【A組重點預測】誰能晉級？

📍2026世界盃A組奪冠賠率

📍世界盃A組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

📍2026世界盃A組賽程表

📍2026世界盃A組各國球員陣容

▲2026年世界盃足球賽小組名單。（圖／取自Football Rankings）

2026世界盃 【A組重點預測】誰能晉級？

❗️預測晉級隊伍：墨西哥

❗️小組第二爭霸戰激烈：捷克、韓國

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2026世界盃A組奪冠賠率

球隊 FanDuel BetMGM DraftKings 隱含小組奪冠機率 墨西哥 -140 -118 +110 約50% 捷克 +400 +250 +240 約20% 韓國 +330 +350 +300 約20% 南非 +850 +1400 +1200 低於5%

A組各隊攻防陣型與定位球主罰手總整理

2026世界盃A組賽程表

日期（當地時間） 對戰組合 比賽地點 2026/6/11（四） 墨西哥 vs. 南非 Mexico City Stadium 2026/6/11（四） 韓國 vs. 捷克 Estadio Guadalajara 2026/6/18（四） 捷克 vs. 南非 Atlanta Stadium 2026/6/18（四） 墨西哥 vs. 韓國 Estadio Guadalajara 2026/6/24（三） 捷克 vs. 墨西哥 Mexico City Stadium 2026/6/24（三） 南非 vs. 韓國 Estadio Monterrey

2026世界盃A組各國球員陣容

▲2026世界盃墨西哥國家隊大名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）

▲2026世界盃韓國隊球員名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）

▲2026世界盃捷克國家隊名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）

▲2026世界盃南非國家隊名單。（圖／Gemini製圖／記者陳昱慈監製）

2026年世界盃足球賽將於6月11日點燃戰火，開幕戰就是由A組東道主墨西哥迎戰南非。作為聯合主辦國之一，墨西哥背負著連續七屆止步16強的巨大壓力；同組的韓國由當家球星孫興慜領軍，這極有可能是他在世界盃的最後一舞。相隔20年首度重返世界盃的捷克，則是靠著兩場驚險的點球大戰奇蹟晉級；而重回最高殿堂的南非則急需解決低迷的進攻火力。《NOWnews》將為讀者預測這一組哪些球隊能晉級、相關賠率、各隊攻守戰術風格、賽程以及已知球員陣容。戰力點評：坐擁絕對主場優勢的東道主墨西哥，在阿茲特克與瓜達拉哈拉球場的狂熱氛圍加持下，憑藉著前鋒希門尼斯（Raúl Jiménez）的巔峰狀態、中場核心阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez）的穩健推進，以及主帥阿吉雷（Javier Aguirre）執教兩年成型的強悍球風，被一致看好能以小組第一強勢晉級。相較之下，小組第二的將取決於捷克與南韓的直接對決，兩軍於6月11日的結果將直接決定誰能奪下另一張淘汰賽門票。至於相隔16年重返世界盃的南非，雖有老帥布羅斯（Hugo Broos）坐鎮，但現實來看只能全力在韓國或捷克身上拼搶積分，扮演攪局的程咬金。根據各大博彩公司的賠率，墨西哥是贏得A組冠軍的最大熱門，捷克、韓國不相上下。📍預計陣型：4-3-3📍球風特點： 防守紀律嚴明、快速攻防轉換、定位球品質高、主場氣氛濃厚📍預計先發陣容： Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Fidalgo, Lira, Vargas; Alvarado, Jimenez, Vega.📍定位球主罰手：角球： Brian Gutierrez, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Gilberto Mora, Hirving Lozano, Edson Alvarez, Alexis Gutierrez直接自由球：Raul Jimenez12碼罰球：Jimenez, Pineda📍預計陣型：3-4-2-1📍球風特點： 高位壓迫、快速反擊、以孫興慜為中心的邊路進攻。📍預計先發陣容：金承奎、曹侑珉、金玟哉、金朱晟、薛永佑、金鎮圭、黃仁範、李太錫、李剛仁、黃喜燦、孫興慜📍定位球主罰手：角球： 李剛仁、孫興慜、金鎮圭、黃仁範、李太錫、梁民革直接自由球：李剛仁、孫興慜12碼罰球：黃喜燦、孫興慜📍預計陣型：3-4-2-1或4-2-3-1📍球風特點： 身體對抗強悍的中場，制空優勢明顯，Patrik Schick是球隊的主要得分威脅，定位球效率高。📍預計先發陣容：Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Darida, Jurasek; Provod, Schick, Sulc.📍定位球主罰手：角球：Vladimir Coufal, David Jurasek, Lukas Provod, Adam Karabec, Vasil Kusej, Vaclav Cerny直接自由球：Tomas Soucek12碼罰球：Tomas Soucek, Tomas Chory, Patrik Schick📍預計陣型：4-3-2-1📍球風特點： 緊湊的防守陣型、空中對抗、直接反擊、定位球威脅📍預計先發陣容： Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Mokoena; Appollis, Mofokeng, Moremi; Foster.📍定位球主罰手：角球：Oswin Appollis, Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Sipho Percevale Mbule, Tshepang Moremi, Relebohile Mofokeng直接自由球：Oswin Appollis, Teboho Mokoena12碼罰球：Oswin Appollis, Lyle Foster▪️守門員：亞歷克斯・帕迪亞 (Álex Padilla, 畢爾包競技 Athletic Club)安東尼奧・羅德里格斯 (Antonio Rodríguez, 提華納 Tijuana)卡洛斯・阿塞維多 (Carlos Acevedo, 桑托斯拉古納 Santos Laguna)卡洛斯・莫雷諾 (Carlos Moreno, 帕丘卡 Pachuca)吉列爾莫・奧喬亞 (Guillermo Ochoa, AEL利馬索爾 AEL Limassol)勞爾・蘭赫爾 (Raúl Rangel, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)▪️後衛：布萊恩・岡薩雷斯 (Bryan González, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)塞薩爾・蒙特斯 (César Montes, 莫斯科火車頭 Lokomotiv Moscow)艾德森・阿爾瓦雷斯 (Edson Álvarez, 費內巴切 Fenerbahçe)愛德華多・阿吉拉 (Eduardo Águila, 聖路易斯競技 Atlético de San Luis)埃韋拉多・洛佩斯 (Everardo López, 托盧卡 Toluca)伊斯拉埃爾・雷耶斯 (Israel Reyes, 墨西哥美洲 América)赫蘇斯・安古洛 (Jesús Angulo, 老虎 Tigres)赫蘇斯・加拉多 (Jesús Gallardo, 托盧卡 Toluca)赫蘇斯・戈梅斯 (Jesús Gómez, 提華納 Tijuana)約翰・巴斯克斯 (Johan Vásquez, 熱那亞 Genoa)豪爾赫・桑切斯 (Jorge Sánchez, PAOK PAOK)胡利安・阿勞霍 (Julián Araujo, 塞爾提克 Celtic)路易斯・雷伊 (Luis Rey, 普埃布拉 Puebla)馬特奧・查維斯 (Mateo Chávez, 阿爾克馬爾 AZ Alkmaar)拉蒙・華雷斯 (Ramón Juárez, 墨西哥美洲 América)理查德・萊德斯馬 (Richard Ledezma, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)維克托・古茲曼 (Víctor Guzmán, 蒙特雷 Monterrey)▪️中場：阿列克謝・多明格斯 (Alexei Domínguez, 帕丘卡 Pachuca)亞歷西斯・古鐵雷斯 (Alexis Gutiérrez, 墨西哥美洲 América)阿爾瓦羅・菲達爾戈 (Álvaro Fidalgo, 皇家貝提斯 Real Betis)布萊恩・古鐵雷斯 (Brian Gutiérrez, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)卡洛斯・羅德里格斯 (Carlos Rodríguez, 藍十字 Cruz Azul)丹澤爾・加西亞 (Denzell Garcia, 華雷斯 FC Juarez)迪亞哥・萊內斯 (Diego Lainez, 老虎 Tigres)埃夫拉因・阿爾瓦雷斯 (Efrain Álvarez, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)埃利亞斯・蒙鐵爾 (Elias Montiel, 帕丘卡 Pachuca)埃里克・桑切斯 (Erick Sánchez, 墨西哥美洲 América)埃里克・里拉 (Erik Lira, 藍十字 Cruz Azul)吉爾伯托・莫拉 (Gilberto Mora, 提華納 Tijuana)伊薩亞斯・維奧蘭特 (Isaías Violante, 墨西哥美洲 América)傑瑞米・馬奎茲 (Jeremy Márquez, 藍十字 Cruz Azul)喬丹・卡里略 (Jordan Carrillo, 美洲獅 Pumas)豪爾赫・魯瓦爾卡巴 (Jorge Ruvalcaba, 紐約紅牛 NY Red Bulls)凱文・卡斯塔涅達 (Kevin Castañeda, 提華納 Tijuana)路易斯・查維斯 (Luis Chávez, 莫斯科迪納摩 Dinamo Moscow)路易斯・羅莫 (Luis Romo, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)馬塞爾・魯伊斯 (Marcel Ruiz, 托盧卡 Toluca)奧貝德・巴爾加斯 (Obed Vargas, 馬德里競技 Atlético de Madrid)奧貝林・皮內達 (Orbelín Pineda, AEK雅典 AEK)赫蘇斯・安古洛 (Jesús Angulo, 托盧卡 Toluca)▪️前鋒：亞歷西斯・維加 (Alexis Vega, 托盧卡 Toluca)阿曼多・岡薩雷斯 (Armando González, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)塞薩爾・韋爾塔 (César Huerta, 安德列赫特 Anderlecht)赫爾曼・貝爾特拉梅 (Germán Berterame, 邁阿密國際 Inter Miami)吉列爾莫・馬丁內斯 (Guillermo Martínez, 美洲獅 Pumas)胡利安・基尼奧內斯 (Julián Quiñones, 卡迪西亞 Al-Qadisiyah)勞爾・希梅內斯 (Raúl Jiménez, 富勒姆 Fulham)羅貝托・阿爾瓦拉多 (Roberto Alvarado, 瓜達拉哈拉芝華士 Chivas)聖地牙哥・希梅內斯 (Santiago Giménez, AC米蘭 Milan)▪️守門員：趙賢祐 (Jo Hyun-Woo, 蔚山HD Ulsan HD)金承奎 (Kim Seung-Gyu, FC東京 FC Tokyo)宋範根 (Song Bum-Keun, 全北現代 Jeonbuk Hyundai Motors)▪️後衛：金玟哉 (Kim Min-Jae, 拜仁慕尼黑 Bayern Munich)曹侑珉 (Jo Yu-Min, 沙迦 Sharjah FC)李韓博 (Lee Han-Beom, 中日德蘭 Midtjylland)金太煥 (Kim Tae-Hyun, 鹿島鹿角 Kashima Antlers)朴津涉 (Park Jin-Seop, 浙江FC Zhejiang FC)李期赫 (Lee Ki-Hyeok, 江原FC Gangwon FC)李太錫 (Lee Tae-Seok, 維也納奧地利 Austria Vienna)薛英佑 (Seol Young-Woo, 貝爾格勒紅星 Red Star Belgrade)延斯・卡斯特羅普 (Jens Castrop, 門興格拉德巴赫 Borussia Mönchengladbach)金紋奐 (Kim Moon-Hwan, 大田韓亞市民 Daejeon Hana Citizen)▪️中場：楊賢俊 (Yang Hyun-Jun, 塞爾提克 Celtic)白昇浩 (Paik Seung-Ho, 伯明罕城 Birmingham City)黃仁範 (Hwang In-Beom, 飛燕諾 Feyenoord)金鎮圭 (Kim Jin-Kyu, 全北現代 Jeonbuk Hyundai Motors)裴峻浩 (Bae Jun-Ho, 斯托克城 Stoke City)嚴智星 (Um Ji-Sung, 斯旺西城 Swansea City)黃喜燦 (Hwang Hee-Chan, 伍爾弗漢普頓流浪者 Wolverhampton Wanderers)李東炅 (Lee Dong-Gyeong, 蔚山HD Ulsan HD)李在城 (Lee Jae-Sung, 美因茲 Mainz 05)李剛仁 (Lee Kang-In, 巴黎聖日耳曼 Paris Saint-Germain)▪️前鋒：吳賢揆 (Oh Hyun-Kyu, 貝西克塔斯 Beşiktaş)孫興慜 (Son Heung-Min, 洛杉磯FC Los Angeles FC)曹圭成 (Cho Kyu-Sung, 中日德蘭 Midtjylland)▪️守門員：盧卡斯・霍爾尼切克 (Lukas Hornicek, 布拉加 Braga)馬丁・耶德利奇卡 (Martin Jedlicka, 巴尼克奧斯特拉瓦 Banik Ostrava)安東寧・金斯基 (Antonín Kinsky, 托特納姆熱刺 Tottenham)揚・庫特尼 (Jan Koutny, 奧洛穆茨 Sigma Olomouc)馬捷伊・科瓦日 (Matej Kovar, PSV燕豪芬 PSV Eindhoven)雅庫布・馬爾科維奇 (Jakub Markovic, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)金德日赫・斯塔涅克 (Jindrich Stanek, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)▪️後衛：弗拉迪米爾・曹法爾 (Vladimír Coufal, 霍芬海姆 TSG Hoffenheim)大衛・杜德拉 (David Douděra, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)馬捷伊・哈達什 (Matěj Hadaš, 奧洛穆茨 Sigma Olomouc)托馬什・霍萊什 (Tomáš Holeš, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)羅賓・赫拉納奇 (Robin Hranáč, 霍芬海姆 TSG Hoffenheim)史捷潘・哈勞佩克 (Štěpán Chaloupek, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)瓦茨拉夫・耶梅爾卡 (Václav Jemelka, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)大衛・尤拉塞克 (David Jurásek, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)拉迪斯拉夫・克雷伊奇 (Ladislav Krejčí, 伍爾弗漢普頓流浪者 Wolverhampton Wanderers)卡雷爾・斯帕西爾 (Karel Spáčil, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)亞當・謝文斯基 (Adam Ševínský, 布拉格斯巴達 Sparta Prague)馬丁・維蒂克 (Martin Vitík, 波隆那 Bologna)托馬什・弗爾切克 (Tomáš Vlček, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)雅羅斯拉夫・澤萊尼 (Jaroslav Zelený, 布拉格斯巴達 Sparta Prague)大衛・齊馬 (David Zima, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)▪️中場：盧卡斯・安布羅斯 (Lukas Ambros, 扎布熱礦工 Gornik Zabrze)米哈爾・貝蘭 (Michal Beran, 奧洛穆茨 Sigma Olomouc)帕維爾・布哈 (Pavel Bucha, 辛辛那提交響 FC Cincinnati)盧卡什・切爾夫 (Lukás Cerv, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)克里斯托夫・達內克 (Krystof Danek, 林茲 LASK Linz)弗拉迪米爾・達里達 (Vladimir Darida, 赫拉德茨克拉洛韋 Hradec Kralove)帕特里克・赫勒布蘭德 (Patrik Hellebrand, 扎布熱礦工 Gornik Zabrze)亞當・卡拉貝茨 (Adam Karabec, 里昂 Lyon)翁德熱伊・克日茨法盧希 (Ondrej Kricfaluši, 巴尼克奧斯特拉瓦 Banik Ostrava)托馬什・拉德拉 (Tomáš Ladra, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)大衛・普蘭卡 (David Planka, 巴尼克奧斯特拉瓦 Banik Ostrava)盧卡什・普羅沃德 (Lukás Provod, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)馬捷伊・里內什 (Matěj Ryneš, 布拉格斯巴達 Sparta Prague)盧卡斯・薩迪萊克 (Lukas Sadílek, 扎布熱礦工 Gornik Zabrze)米哈爾・薩迪萊克 (Michal Sadílek, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)雨果・索胡雷克 (Hugo Sochůrek, 布拉格斯巴達 Sparta Prague)亞歷山大・索伊卡 (Alexandr Sojka, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)托馬什・索切克 (Tomáš Souček, 西漢姆聯 West Ham)帕維爾・舒爾茨 (Pavel Šulc, 里昂 Lyon)丹尼斯・維辛斯基 (Denis Višinský, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)▪️前鋒：亞當・赫洛熱克 (Adam Hložek, 霍芬海姆 TSG Hoffenheim)托馬什・霍里 (Tomáš Chorý, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)莫伊米爾・希提爾 (Mojmír Chytil, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)克里斯托夫・卡邦戈 (Christophe Kabongo, 姆拉達博萊斯拉夫 Mlada Boleslav)揚・克利門特 (Jan Kliment, 奧洛穆茨 Sigma Olomouc)揚・庫赫塔 (Jan Kuchta, 布拉格斯巴達 Sparta Prague)瓦西爾・庫謝伊 (Vasil Kušej, 布拉格斯拉維亞 Slavia Prague)翁德熱伊・米哈利克 (Ondřej Mihálik, 赫拉德茨克拉洛韋 Hradec Kralove)沃伊捷赫・帕特拉克 (Vojtěch Patrák, 帕爾杜比采 Pardubice)瓦茨拉夫・塞伊克 (Václav Sejk, 奧洛穆茨 Sigma Olomouc)帕特里克・希克 (Patrik Schick, 勒沃庫森 Bayer Leverkusen)馬捷伊・維德拉 (Matej Vydra, 比爾森勝利 Viktoria Plzen)▪️守門員：隆文・威廉斯 (Ronwen Williams, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)里卡多・高斯 (Ricardo Goss, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)西波・查恩 (Sipho Chaine, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)▪️後衛：庫利索・穆道 (Khuliso Mudau, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)恩科西納蒂・西比西 (Nkosinathi Sibisi, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)伊梅・奧孔 (Ime Okon, 漢諾威96 Hannover 96)庫盧馬尼・恩達馬內 (Khulumani Ndamane, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)奧布里・莫迪巴 (Aubrey Modiba, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)薩穆凱洛・卡比尼 (Samukelo Kabini, 莫爾德 Molde)塔邦・馬圖魯迪 (Thabang Matuludi, 波洛克瓦尼城 Polokwane City)奧爾維圖・馬漢亞 (Olwethu Makhanya, 費城聯 Philadelphia Union)卡姆戈格洛・塞貝萊貝萊 (Kamgogelo Sebelebele, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)布拉德利・克羅斯 (Bradley Cross, 凱薩酋長 Kaizer Chiefs)姆貝克澤利・姆博卡齊 (Mbekezeli Mbokazi, 芝加哥火焰 Chicago Fire)▪️中場：特博霍・莫科納 (Teboho Mokoena, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)塔倫特・姆巴塔 (Thalente Mbatha, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)亞亞・西索勒 (Yaya Sithole, 通德拉 Tondela)傑登・亞當斯 (Jayden Adams, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)▪️前鋒：奧斯溫・阿波利斯 (Oswin Appollis, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)伊克拉姆・雷納斯 (Iqraam Rayners, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)齊潘・莫雷米 (Tshepang Moremi, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)雷萊博希萊・莫福肯 (Relebohile Mofokeng, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)艾維登斯・馬克戈帕 (Evidence Makgopa, 奧蘭多海盜 Orlando Pirates)坦巴・茲瓦內 (Themba Zwane, 馬梅洛迪日落 Mamelodi Sundowns)萊爾・佛斯特 (Lyle Foster, 伯恩利 Burnley)塔佩洛・馬塞科 (Thapelo Maseko, AEL利馬索爾 AEL Limassol)