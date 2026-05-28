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副總統蕭美琴昨（27）日下午接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）」國防及航太產業訪問團時表示，政府持續提升國防預算並推動國防改革，而原先規劃在特別預算中的商購及本土委製的國防能力發展，尤其是在無人系統等領域，政府刻正思考可能的補救方案，並將持續與立法院及公眾進行溝通，爭取最廣泛支持。蕭美琴致詞時表示，賴總統持續推動強化台灣自我防衛能力，包括提高年度國防預算，近期也提出特別預算，雖然特別預算未獲立法院全面支持，但部分內容近期已取得進展，主要涉及對外軍售（FMS）項目。蕭美琴提到，原先規劃在特別預算中的商購及本土委製的國防能力發展，尤其是在無人系統等領域，政府刻正思考可能的補救方案，並將持續與立法院及公眾進行溝通，爭取最廣泛支持，以確保相關國防所需預算順利到位。蕭美琴表示，相關預算規劃只是台灣更廣泛國防承諾的一部分，政府多年來持續推動的各項國防改革也都按進度進行中，國防部也持續深化與美國政府及產業界的合作關係，台灣期待持續推動對外軍售（FMS）、商購、自製等路徑，落實「以實力建立和平」理念，確保台海和平與穩定。蕭美琴指出，即便面臨地緣政治挑戰及關稅壓力，台灣今年第一季經濟成長率仍然十分亮眼，台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，並透過綠地投資及其他在美投資，支持美國在人工智慧領域的發展與美國工業振興的進程。他說，台灣歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系。