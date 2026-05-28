我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男團BUS（如圖）自選秀節目《789 SURVIVAL》中脫穎而出，先前在跨年舞台上改編並表演了CORTIS的歌曲〈GO!〉在亞洲爆紅。（圖／Live Nation Taiwan提供）

BUS THE 1ST ASIA FANCON TOUR : THE FIRST LIGHT IN TAIPEI

泰國爆紅男團BUS今晚（28日）將在Zepp New Taipei舉辦演唱會，首度來台的他們，昨日受訪時展現親和力，不僅大秀中文狂喊「我愛你」、「你吃飯了嗎」、「可以去洗手間嗎」，還現學台灣流行語「ㄅ級分」，展現滿滿誠意。BUS被問到最想吃什麼美食？團員們異口同聲說：「珍珠奶茶！」還比出50的手勢相當可愛。泰國男團BUS因改編韓團CORTIS的歌曲〈GO!〉而在韓國、台灣掀起熱潮，人氣狂飆。今晚將首度來台舉辦演唱會，昨團員們受訪時被問到這趟最想吃的食物？大家不約而同說：「珍珠奶茶！」另外也想品嚐小籠包。此外，隊長Alan興奮表示，先前曾看過旅遊書，發現離台北市區不遠的地方可以泡溫泉，平時喜歡泡澡的他直呼很想去，即使在這炎熱的天氣泡湯也沒問題。今晚將開唱，團員們在事前也學了不少中文，像是「你吃飯了嗎」、「我愛你你愛我」、「可以去洗手間嗎」，他們也向現場記者請教台灣最新流行語，狂喊「ㄅ級分」笑翻眾人。BUS如今成為爆紅男團，談到生活上的變化，成員AA透露生活的改變蠻多的，像是去購物中心要戴帽子、口罩；Alan則分享，以前還只是學生時生活很自由，現在如果事先要安排事情，會先打開行事曆看看哪天有空。男團BUS自選秀節目《789 SURVIVAL》中脫穎而出，由Alan、Marckris、Khunpol、Heart、Jinwook、Thai、Nex、Phutatchai、Copper、AA、Jungt及Peemwasu 12名成員組成。先前在跨年舞台上改編並表演了CORTIS的歌曲〈GO!〉，洗腦的泰式曲風與輕快舞步在網路上爆紅，並促成兩團「跨國夢幻聯動」。時間：2026/ 05 / 28（四）19:00地點：Zepp New Taipei（新莊宏匯廣場8F）票價：NT$5,880 /4,880 / 3,880 / 2,880 / 1,880 / 1,440（身障優待票）