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▲今日深夜到明天受到鋒面影響，開始轉雨，天氣轉為不穩定。（圖／中央氣象署提供）

午後對流發展影響，中央氣象署發布「大雨特報」、「大雷雨即時訊息」，提醒宜蘭地區民眾，今（28）日下午至晚上，會有局部大雨發生的機率，且宜蘭縣以及連江縣有短延時強降雨、9級以上強陣風發生，並伴隨閃電落雷，提醒民眾下班回家路上要注意。28日下午至28日晚上宜蘭縣📍宜蘭縣（持續時間至17時36分）📍連江縣（持續時間至17時03分）中央氣象署預報員鄭傑仁提醒，今（28）日各地偏熱，各地多雲到晴，午後宜蘭有局部短暫雷陣雨，大台北、花蓮及中部以北有零星短暫雷陣雨。週五中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。鋒面主要影響周五，到了周六、周日鋒面消散，剩下花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。