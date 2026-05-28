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網路違法販售電子煙 國健署：已主動偵測、違法刊登會通知立即下架

近日毒駕議題頻傳，其中新興毒品依托咪酯（喪屍煙彈）也引發社會關注，而其載具為電子煙。對此立委呼籲要加強罰則。衛福部長石崇良在立法院提及，會將「持有」電子煙也納入罰則中，未來持有者除了依法沒入、也可處2千至1萬元罰鍰。喪屍煙彈引起社會關注。石崇良今（28）日上午在立法院提及，上一次《菸害防制法》修訂時，明訂有條件開放加熱菸，但電子菸的部分則有漏洞，缺少「持有」的罰則。石崇良下午在記者會上補充，針對「使用」電子煙設有罰則，吸食者處2000至1萬元罰鍰，但「持有」卻沒吸食的現行犯，依現行規定沒有罰則，因此為了補足現行制度不足，將類菸品及其組合元件納入修法重點。國健署補充，現行法制對於「持有」電子煙尚無明確罰則。為補足現行制度不足，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，修正草案規劃未來除可依法沒入外，將比照使用行為，處新台幣2千元至1萬元罰鍰，以強化管理效能。相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。另外，國健署說，此次修法同步強化「網際網路平台管理及責任」，在修正草案中增訂，網際網路業者應建立「菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制」，並善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制也須提供主管機關備查。國健署說明，目前已主動監測網路違規資訊，一旦發現網際網路違法有刊登、販售或廣告電子煙情形，將通知平台業者立即下架；修法後亦將增訂主管機關得於必要時採取「限制瀏覽」或「移除違法資訊」等措施，以即時降低違規資訊擴散及民眾接觸風險至於外界關切網路平台業者違規刊登、廣告電子煙罰則是否提高，國健署表示，目前修正草案是新增業者管理義務及風險管控規範，相關罰鍰維持現行新台幣40萬元至200萬元規定。