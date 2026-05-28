近日毒駕議題頻傳，其中新興毒品依托咪酯（喪屍煙彈）也引發社會關注，而其載具為電子煙。對此立委呼籲要加強罰則。衛福部長石崇良在立法院提及，會將「持有」電子煙也納入罰則中，未來持有者除了依法沒入、也可處2千至1萬元罰鍰。
喪屍煙彈引起社會關注。石崇良今（28）日上午在立法院提及，上一次《菸害防制法》修訂時，明訂有條件開放加熱菸，但電子菸的部分則有漏洞，缺少「持有」的罰則。
石崇良下午在記者會上補充，針對「使用」電子煙設有罰則，吸食者處2000至1萬元罰鍰，但「持有」卻沒吸食的現行犯，依現行規定沒有罰則，因此為了補足現行制度不足，將類菸品及其組合元件納入修法重點。
國健署補充，現行法制對於「持有」電子煙尚無明確罰則。為補足現行制度不足，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，修正草案規劃未來除可依法沒入外，將比照使用行為，處新台幣2千元至1萬元罰鍰，以強化管理效能。相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。
網路違法販售電子煙 國健署：已主動偵測、違法刊登會通知立即下架
另外，國健署說，此次修法同步強化「網際網路平台管理及責任」，在修正草案中增訂，網際網路業者應建立「菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制」，並善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制也須提供主管機關備查。
國健署說明，目前已主動監測網路違規資訊，一旦發現網際網路違法有刊登、販售或廣告電子煙情形，將通知平台業者立即下架；修法後亦將增訂主管機關得於必要時採取「限制瀏覽」或「移除違法資訊」等措施，以即時降低違規資訊擴散及民眾接觸風險
至於外界關切網路平台業者違規刊登、廣告電子煙罰則是否提高，國健署表示，目前修正草案是新增業者管理義務及風險管控規範，相關罰鍰維持現行新台幣40萬元至200萬元規定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
石崇良下午在記者會上補充，針對「使用」電子煙設有罰則，吸食者處2000至1萬元罰鍰，但「持有」卻沒吸食的現行犯，依現行規定沒有罰則，因此為了補足現行制度不足，將類菸品及其組合元件納入修法重點。
國健署補充，現行法制對於「持有」電子煙尚無明確罰則。為補足現行制度不足，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，修正草案規劃未來除可依法沒入外，將比照使用行為，處新台幣2千元至1萬元罰鍰，以強化管理效能。相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。
網路違法販售電子煙 國健署：已主動偵測、違法刊登會通知立即下架
另外，國健署說，此次修法同步強化「網際網路平台管理及責任」，在修正草案中增訂，網際網路業者應建立「菸害防制違法資訊風險管控與自律管理機制」，並善盡善良管理人注意義務，不得以平台為開放式內容或自然生成資訊為由規避管理責任；相關管理機制也須提供主管機關備查。
國健署說明，目前已主動監測網路違規資訊，一旦發現網際網路違法有刊登、販售或廣告電子煙情形，將通知平台業者立即下架；修法後亦將增訂主管機關得於必要時採取「限制瀏覽」或「移除違法資訊」等措施，以即時降低違規資訊擴散及民眾接觸風險
至於外界關切網路平台業者違規刊登、廣告電子煙罰則是否提高，國健署表示，目前修正草案是新增業者管理義務及風險管控規範，相關罰鍰維持現行新台幣40萬元至200萬元規定。