近期全台燒滾滾，根據衛福部統計，今年5月以來熱傷害就診人數已達數百人次；國健署提醒，熱傷害包括熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑，其中中暑最嚴重，若處理不當可能導致器官衰竭甚至死亡，如果中暑千萬先別急著亂沖冰水，最重要的就是冰敷，有3個地方降溫速度最快，包含：頸部、腋下、鼠蹊等表皮血流豐富處幫助散熱。
中暑不是單純「太熱」 嚴重恐器官衰竭
國健署指出，熱傷害常見警訊包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重時可能出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。一旦出現疑似熱傷害，應立即離開高溫環境，移至陰涼通風處，並設法降低體溫。
沖冰水別亂做 「快速降溫」才是重點
不少人以為中暑後立刻沖冰水最有效，但國健署提醒，若患者意識不清、抽搐或已接近昏迷，貿然灌冰水、讓患者自行沖冷水，反而可能增加嗆咳、跌倒或身體不適風險。正確處置重點是「快速降溫」與「盡速送醫」。
國健署熱傷害急救原則包含「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，其中對中重度熱傷害，尤其嚴重中暑，快速讓體溫降至39°C以下，是影響預後的重要關鍵。官方資料也指出，嚴重中暑可採冷水浸泡、灑水搧風、冰敷頸部、腋下與鼠蹊部等方式幫助散熱，但應注意患者意識與安全，必要時立刻撥打119。
中暑降溫五步驟
1.蔭涼：把患者移到蔭涼通風處，例如樹下、騎樓、附近店家等安全遮蔽處，避免繼續待在高溫或日曬環境。
2.脫衣：鬆開或脫去過緊、不透氣衣物，讓患者平躺休息；若有熱痙攣抽筋，可適度拉長伸展抽筋肌肉，並持續觀察。
3.散熱：中重度熱傷害、尤其嚴重中暑，快速降溫至39°C以下是關鍵。可泡冷水、潑冷水並搧風，或將冰袋、冰寶放在手臂、腋窩、頸部、膝部等表皮血流豐富處協助散熱。
4.喝水：患者意識清楚時才可補水，避免無法吞嚥造成危險。可補充電解質飲料、運動飲料，或含少許鹽分的冷開水。
5.送醫：若處理過程中發現患者情況嚴重，應立即撥打119求助；等待救護車時，仍要持續進行前面4步驟協助降溫。
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國健署指出，熱傷害常見警訊包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重時可能出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀。一旦出現疑似熱傷害，應立即離開高溫環境，移至陰涼通風處，並設法降低體溫。
不少人以為中暑後立刻沖冰水最有效，但國健署提醒，若患者意識不清、抽搐或已接近昏迷，貿然灌冰水、讓患者自行沖冷水，反而可能增加嗆咳、跌倒或身體不適風險。正確處置重點是「快速降溫」與「盡速送醫」。
國健署熱傷害急救原則包含「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」，其中對中重度熱傷害，尤其嚴重中暑，快速讓體溫降至39°C以下，是影響預後的重要關鍵。官方資料也指出，嚴重中暑可採冷水浸泡、灑水搧風、冰敷頸部、腋下與鼠蹊部等方式幫助散熱，但應注意患者意識與安全，必要時立刻撥打119。
中暑降溫五步驟
1.蔭涼：把患者移到蔭涼通風處，例如樹下、騎樓、附近店家等安全遮蔽處，避免繼續待在高溫或日曬環境。
2.脫衣：鬆開或脫去過緊、不透氣衣物，讓患者平躺休息；若有熱痙攣抽筋，可適度拉長伸展抽筋肌肉，並持續觀察。
3.散熱：中重度熱傷害、尤其嚴重中暑，快速降溫至39°C以下是關鍵。可泡冷水、潑冷水並搧風，或將冰袋、冰寶放在手臂、腋窩、頸部、膝部等表皮血流豐富處協助散熱。
4.喝水：患者意識清楚時才可補水，避免無法吞嚥造成危險。可補充電解質飲料、運動飲料，或含少許鹽分的冷開水。
5.送醫：若處理過程中發現患者情況嚴重，應立即撥打119求助；等待救護車時，仍要持續進行前面4步驟協助降溫。