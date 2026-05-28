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韓國女團Cherry Bullet自2019年出道，2024年宣布團體解散，近日團體前成員海允在社群發文，表示自己將開設1對1韓文課程，價錢為50分鐘3000元台幣，課程中不僅可以跟海允面對面說話，她還會提供歌唱技巧教學，讓許多粉絲直呼：「這個比簽售划算太多了！」海允在團體解散後，持續以個人歌手的名義活動著，或許是因為只靠唱歌的收入根本不足以支撐生活開銷，因此她決定增加業務範圍，那就是擔任韓文會話、歌唱教學老師。當老師的想法萌生後，海允在社群上傳了招募學生貼文，透露自己將開設「透過K-pop學韓文」課程，其中課程內容包括「韓語會話練習」、「自然的韓語發音」、「透過K-pop學習實用表達」、「理解歌詞並自然開口說韓語」、「透過歌曲練習提供基礎聲樂指導」，收費為50分鐘3000元台幣。能夠跟偶像一對一聊天50分鐘的貼文曝光後，吸引許多網友熱議，「看到有人說一堂3000、50分鐘，我覺得很便宜，1分鐘只要60塊的簽售」、「超便宜簽售」；另外有參加過課程的粉絲回應，海允在上課途中是嚴肅認真的，不會把報名的人當成粉絲在上課，而是認真的想把所有知識塞進學生腦袋中，且上課過程可以用英文溝通，不用擔心全韓文聽不懂。