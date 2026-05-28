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▲《浪姐7》官方發文否認甲醛超標傳聞，並強調檢測合格。（圖／翻攝自微博）

中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）播出後討論度不斷，不料近日竟爆出宿舍甲醛超標，住在同一棟的曾沛慈、闞清子、孫怡、謝楠、范瑋琪等女星，都出現健康異常，其中，曾沛慈還在練舞時突流鼻血，讓外界猜測是跟甲醛超標有關。而對此，官方也於今（28）日發文澄清，表示委託過第三方專業機構做了檢測，結果合格，甲醛換算均小於參考現值。《浪姐7》的宿舍近日爆出甲醛超標的爭議，有網友指出，宿舍疑似在裝修完5天後，就讓姐姐們入住，而按照國際建議是要在裝修完成後，通風3～6個月才能入住。除此之外，網友表示曾沛慈、闞清子、孫怡、謝楠、范瑋琪等5位姐姐，都出現了類似症狀，像是喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀，曾沛慈甚至還在為三公（三次公演）練舞時，突然流鼻血，而且還不是第一次。由於出現相同症狀的5位姐姐，正好都是住在同一棟宿舍，網友也因此認為這並不是巧合，喊話製作組出面給說法。而對此，官方也在今日於微博發出聲明，指出姐姐們住的宿舍，是延續多年的聖爵菲斯酒店垂釣別墅，節目錄製場地則為樂田智作馬欄山視頻文創基地。官方還進一步表示，早已在4月2日、5月7日便委託第三方專業機構做了甲醛等室內空氣質量檢測，「檢測結果合格，甲醛換算結果均小於參考限值0.08 mg/m³，其它檢測項目包括苯、甲苯、二甲苯等均低於參考限值，符合國家安全標準。」官方強調這裡不僅是姐姐們拚搏的舞台，「更是汲取力量的『家』。我們始終將姐姐們的健康放在首位，感謝大家的真摯關懷、善意監督。」並在最後附上了檢測報告以自證。