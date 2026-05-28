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台灣民間反詐騙協會今（28）日公布最新民調，有83.5%的受訪者支持，採用鞭刑等刑罰嚇阻重大詐騙、虐童及性侵害犯罪，12.3%的受訪者不支持；另外在詐騙集團核心成員加重刑責部分，調查結果顯示，有96.3%的受訪者表示支持，另有1.6%的受訪者表示不支持。台灣民間反詐騙協會今公布最新民調，針對高額詐騙、跨境詐騙或集團化犯罪，是否應比一般詐騙犯罪加重刑責之議題，調查結果顯示，有96.5%的受訪者表示「支持」，另有1.3%的受訪者表示「不支持」。協會認為，多數民眾認為重大詐欺犯罪因涉及金額龐大、被害人數眾多，甚至具有跨國組織犯罪特性，其社會危害程度遠高於一般詐欺案件，因此應採取更嚴格的法律制裁措施，以彰顯法律公平正義並提高犯罪成本。此外，部分重大詐騙案件往往造成被害人傾家蕩產、家庭失和，因此加重刑責除了具有懲罰功能外，也具有預防與警惕作用，有助於遏止重大詐騙犯罪持續擴張。在民調「請問您認為，現行政府對詐騙犯罪的打擊作為與判刑結果，是否足以讓詐騙集團產生害怕與退縮的嚇阻效果？」本次調查中，受訪者有92.8%不足夠政府目前對詐騙犯罪的打擊與處罰是否對詐騙集團產生嚇阻效果，高於足夠的4.2%。在民調「對於重大詐騙、虐童及性侵害犯罪，請問您是否支持台灣參考國際經驗，討論使用更具嚇阻力的特殊刑罰制度加強懲戒（例如：鞭刑）？」本次調查中，有83.5%受訪者支持台灣參考國際經驗，討論使用更具嚇阻力刑罰制度加強懲戒，高於不支持的12.3%。在民調「請問您是否支持，對於長期凌虐兒童、虐童致重傷或死亡等嚴重侵害兒少權益的重大犯罪，應進一步修法加重刑責？」如政府對於長期欺凌兒童、虐童致重傷或死亡等重大犯罪，進一步修法加重刑責，有98.3%的受訪者表示支持，而有0.5%的受訪者表示不支持，另有1.2%的受訪者無明確意見。在民調「請問您是否支持，對於未成年人性侵、集團性侵、累犯或利用權勢犯案等重大性侵害犯罪，應實施更嚴厲的刑責以達嚇阻之效？」如政府對於未成年人性侵、集團性侵、累犯等重大犯罪，實施嚴厲刑責，有97.7%的受訪者表示支持，而有0.7%的受訪者表示不支持，另有1.6%的受訪者無明確意見。此份民調是由「精確市場研究」執行，本次調查針對全台23縣市，20歲以上居民，於 115年5月18日至5月20日進行電話訪問，有效樣本共計1002份 。調查目的在於了解民眾對於重大犯罪刑責與社會安全之態度 。