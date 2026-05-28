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威力彩飆6.5億！3生肖財氣爆棚、偏財運旺炸

NO.3：生肖狗

▲生肖狗則有苦盡甘來的跡象，只要穩紮穩打，過去努力有望逐漸轉化為實質回報。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

NO.2：生肖豬

▲生肖豬在人際與貴人運方面表現亮眼，有望從交流中開拓財路。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

NO.1：生肖馬

▲生肖馬因有「三合吉星」助陣，工作與偏財運同步走強。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

威力彩頭獎累積飆破6.5億元，今（28）日晚間開獎前，不少民眾紛紛搶買彩券，希望一夕翻身。《搜狐網》命理專欄表示，有3個生肖受惠於「水木相生、食神生財」氣場加持，財運表現相當亮眼，不論正財、偏財都有機會迎來好消息。不過，也要提醒大家，財運雖旺，但投資、買彩券仍應量力而為、理性投注。屬狗者今日容易出現「熬出頭」的感受，過去長時間累積的努力，近期有機會慢慢轉換成實際成果，工作上也可能受到主管賞識，甚至迎來升遷或重用機會。財運方面則建議走穩健路線，不適合太過激進，若能按部就班規劃資金與收入，將有助於逐步累積財富。雖然不是暴衝型財運，但整體屬於穩定向上的格局。受到「六合貴人」能量影響，屬豬者今天整體運勢相當順遂，做事效率提升不少，即使碰到問題，也容易在關鍵時刻獲得協助。屬豬者今天財運屬於「穩中帶喜」，除了正財收入穩定成長外，生活中還可能冒出意外收穫與驚喜。若今天多與朋友、同事或合作對象互動交流，甚至有機會從聊天與人脈中，發現新的賺錢機會。今天財運最強的生肖，由生肖馬奪下第一。受到「三合吉星」加持，屬馬者近期累積的壓力有望逐漸減輕，原本卡住的工作進度，也可能突然變得順利，進而獲得主管肯定。除了工作運轉強外，屬馬者今天偏財運相當不錯，尤其從事業務、銷售相關工作的人，若主動聯繫客戶或拓展人脈，可能有機會把關係轉換成實際收入，甚至獲得額外績效獎金。此外，副業、小額投資等方面，也有望出現小幅進帳機會。不少網友看完後笑稱，「今天真的要衝一波威力彩了」、「屬馬的我已經準備下班直奔彩券行」、「希望6.5億就是我的了」。