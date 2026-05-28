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控檢調「先定罪、再找理由」 重申無詐領助理費動機

國民黨立委顏寬恆涉「詐領助理費」及「使公務員登載不實」等案件，二審遭重判7年10月與6月，其助理林進福也遭判刑7年8月與6月。全案經上訴到第三審後，最高法院認為案情仍有進一步釐清必要，決定撤銷原判決，並發回台中高分院更審。顏寬恆辦公室隨即發出聲明，對於結果表達尊重，同時也感謝司法願意重新檢視本案諸多爭點與疑義。顏寬恆表示，一路走來，自己始終相信，司法不應該成為政治鬥爭的工具，更不該淪為執政者打擊異己的手段。他指出，自2023年3月22日，宣布投入2024立委選舉後，在完成黨內登記不到一週，檢調便於3月28日大規模搜索，且偵辦手法過於粗暴，甚至超過當時民進黨內爆發的共諜案，外界也自有公評。顏寬恆進一步指出，從偵查到歷次審理過程，都讓他感受到辦案方式是「先定罪、再找理由」。對於外界質疑詐領助理費，他強調，團隊早已提出林進福實際擔任助理的相關事證，但檢方與原審法院幾乎未予採納；除了依法申報的公費助理外，團隊長期還自費聘請多名助理，每月實際支出薪資甚至高於依法申報金額，因此根本不存在詐領助理費的動機與必要。顏寬恆也質疑，，無論程序或實體審理都留下巨大爭議。他認為，最高法院此次發回更審，正顯示原判決並非毫無疑義，本案仍有諸多事實與法律問題，有待重新釐清，也讓外界看見「真相仍有被還原的機會」。「政治可以有立場，但司法不能有顏色。」顏寬恆強調，民主可以競爭，但國家機器不應淪為清算異己工具。他表示，未來將與律師團隊持續在更審程序中全力捍衛清白，同時感謝一路以來始終相信並支持的鄉親與朋友，也期待司法真正回歸公平、公正與客觀，重新贏回人民信任。