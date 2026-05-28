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藝人孫安佐日前高調曬出噴火槍影片遭到羈押禁見，沒想到警方後續搜索孫家時，竟查獲一把具殺傷力的霰彈槍，根據《槍砲彈藥刀械管制條例》，孫安佐的行徑最重恐被判3年以上10年以下有期徒刑，而孫安佐爸爸孫鵬、他的經紀人回應爭議：「鵬哥謝謝大家關心，這個是鵬哥的家事，公司不便干涉太多，謝謝。」根據了解，孫安佐住處除了被搜出噴火槍頭之外，還發現一把霰彈槍及模擬槍，經刑事鑑定後確認，其中霰彈槍具備殺傷力，已涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》，若未經許可持有具殺傷力槍枝，最高恐面臨10年以下有期徒刑。目前孫安佐則辯稱，槍枝只是「朋友寄放」，並非自己所有，檢警目前正持續追查槍枝來源。面對兒子再陷司法危機，父母孫鵬與狄鶯也緊急出手救援，找來資深律師翁栢垚接手辯護，而這也是翁律師第三度替孫安佐處理槍砲相關案件。翁栢垚在2018年孫安佐美國製槍案中提出「紅燒魚理論」，主張孫安佐當時並未真正進入製槍階段，成功讓他返台後獲判無罪；之後2024年信義區槍型打火機案、2025年改裝火焰槍案，也都讓孫安佐無事下莊。對於外界關切，孫鵬經紀人低調回應：「謝謝大家關心，這是鵬哥的家事，公司不便干涉太多，謝謝。」