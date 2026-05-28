藝人孫安佐日前高調曬出噴火槍影片遭到羈押禁見，沒想到警方後續搜索孫家時，竟查獲一把具殺傷力的霰彈槍，根據《槍砲彈藥刀械管制條例》，孫安佐的行徑最重恐被判3年以上10年以下有期徒刑，而孫安佐爸爸孫鵬、他的經紀人回應爭議：「鵬哥謝謝大家關心，這個是鵬哥的家事，公司不便干涉太多，謝謝。」

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孫安佐最慘恐被判10年！孫鵬回應了

根據了解，孫安佐住處除了被搜出噴火槍頭之外，還發現一把霰彈槍及模擬槍，經刑事鑑定後確認，其中霰彈槍具備殺傷力，已涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》，若未經許可持有具殺傷力槍枝，最高恐面臨10年以下有期徒刑。

目前孫安佐則辯稱，槍枝只是「朋友寄放」，並非自己所有，檢警目前正持續追查槍枝來源。面對兒子再陷司法危機，父母孫鵬與狄鶯也緊急出手救援，找來資深律師翁栢垚接手辯護，而這也是翁律師第三度替孫安佐處理槍砲相關案件。

翁栢垚在2018年孫安佐美國製槍案中提出「紅燒魚理論」，主張孫安佐當時並未真正進入製槍階段，成功讓他返台後獲判無罪；之後2024年信義區槍型打火機案、2025年改裝火焰槍案，也都讓孫安佐無事下莊。對於外界關切，孫鵬經紀人低調回應：「謝謝大家關心，這是鵬哥的家事，公司不便干涉太多，謝謝。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...

莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...