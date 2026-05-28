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國民黨主席鄭麗文月初才放鳥日本自民黨青年局訪團，《NOWNEWS今日新聞》今（28）日再獨家報導，黨中央放鳥美國國安智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis），讓他相當火大。對此，國民黨國際部表示，本案由駐美代表處安排，因溝通有落差，導致後續安排有誤解，國際部也主動聯繫孟沛德瞭解和說明情況。國民黨涉外人士向《NOWNEWS今日新聞》透露，孟沛德透過國民黨駐美代表秦日新約見國民黨主席鄭麗文，但鄭麗文25日沒有空，改由副主席蕭旭岑見面，但後來黨中央又以當時馬英九基金會人事風波延燒，蕭旭岑在風頭上，所以就先取消會面。不過事實上，蕭旭岑那段時間正在中國參與兩岸交流活動， 26日將參加浙江台灣周活動，直到28日才會回國，孟沛德事後得知，蕭旭岑人是在中國，根本不是受新聞事件影響而不能會面，讓他相當不可置信，覺得國民黨怎麼會這樣。更扯的是，蕭旭岑事前完全沒有收到通知，並不知道鄭麗文沒空改由他碰面一事；而實際上蕭旭岑是在回台後，明天才和孟沛德碰面。國際部說，內容與事實有極大落差，本案原先即由駐美代表處安排，並由蕭旭岑副主席接待孟沛德主席，並非因鄭麗文主席另有行程，才臨時改由蕭副主席代表出席，亦與外界所稱馬英九基金會相關人事風波無關。國際部表示，本次會面原已完成相關安排，蕭旭岑副主席與國際部方面也均已事先預留時間，鄭麗文主席過去即曾與孟沛德主席有過交流互動，國民黨一向重視與國際友人的溝通交流，未來也將持續推動各項國際對話與合作。孟沛德（Peter Mattis）過去曾擔任美國國務卿盧比歐在參議員時的中國政策顧問、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副主任和美國中情局反情報分析師，長期跟台灣政界密切接觸，25日也和綠委王定宇等人一起舉行「川習會後的台美關係」進行交流會。