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印度氣溫在五月下旬不斷飆高，位於西北方的拉賈斯坦邦高溫飆到48.2度，且整個印度半島西北部和中部多處最高氣溫在攝氏43至47度。如此極端高溫，就連近期訪問印度的美國國務卿盧比歐直呼吃不消。根據印度快報報導，印度氣象局（IMD）警告，印度北部與中部多個邦的嚴酷高溫至少持續至本週五。包含北方邦在內等多地將持續出現熱浪天氣，5月27日，拉賈斯坦邦的斯里甘加納加爾（Sri Ganganagar）測到全印度最高氣溫攝氏48.2度。印度氣象局表示，整個印度半島西北部、中部多地區的最高氣溫介於攝氏43至47度之間。印度近一周的高溫相當可怕，印媒《今日印度》（India Today）引述印度氣象局數據，首都新德里的薩夫達君（Safdarjung）氣象站，在25日測得夜間最低氣溫，竟然高達攝氏32.4度，整個晚上都在32度以上，白天太陽一出立刻上看40度，印度氣象局指出，如果北印度在5月29日後出現降雨，炎熱情況可能稍微緩解，但在下周又將回到熱浪且潮濕的天氣。印度的高溫天氣就連盧比歐也扛不住，盧比歐23日展開4天的訪問印度行程，正好面對當地45度高溫，仍堅持外交著裝規範，西裝筆挺站在室外，面對極端高溫，他忍不住調侃，「我想長話短說，因為實在太熱了，我來自邁阿密，那邊是悶熱，但這裡的熱完全是另一種境界。現在這個時間點氣溫不是應該降下來了嗎？我不想把大家留在這裡被烤。」由於印度本周舉辦四方安全對話（QUAD）外長會議，與盧比歐一同被高溫肆虐的還有澳洲外交部長黃英賢、印度外交部長蘇傑生、日本外相茂木敏充等人。衛報提到，印度熱浪對於底層勞工的工作環境更加嚴峻，當他們早上起床時，就已先筋疲力盡，房間裡嘎嘎作響的電扇吹出的是熱風，甚至可能沒有良好的通風環境，亦有部分基層勞工坦言，自己一晚只能睡三到四小時，因為實在太熱，就連睡眠都變得十分困難，無法休息和降溫加劇了中暑等熱相關疾病，降低生產力。