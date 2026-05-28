韓國星巴克「坦克日」行銷爭議事件，內部調查結果近日公布，負責員工供稱「部分文案參考AI推薦」，辯稱不知道與光州民主化運動有關，高階主管在核准公文時甚至沒有點開附件，5名員工被調離現職。
韓聯社報導，韓國新世界集團副總裁全相鎮（音譯）26日公布「坦克日」行銷爭議事件的內部調查報告，內部稽查自爭議爆發次日的5月19日起至26日為止，歷時一週，調查對象涵蓋韓國星巴克團隊及負責簽核公文的主管共15名相關人員，包括手機與筆電鑑識分析及交叉訊問。
此次內部調查的關鍵在於釐清韓國星巴克高層及員工，是否懷有特定政治目的，刻意計劃這起諷刺歷史事件的行銷活動。
但調查結果顯示，目前沒有掌握員工或主管具有「故意性」的明確證據。這是因為包括最初提議「坦克日」的so員工在內，電商團隊5人中的3名員工拒絕提交手機進行數位鑑識；且內部通訊軟體基於資安及容量管理政策，對話紀錄僅在公司伺服器中儲存7天，因此初期的企劃溝通紀錄早已消失。
在缺乏物證的狀況下，僅能依賴涉案人員的口頭陳述，無法做出確切判斷。涉案員工在接受調查時辯稱，引發巨大社會輿論的「在桌上砰（탁）一聲」等敏感文案，只是「為了解決單字的韻律感」，並宣稱「部分文案是參考了生成式人工智慧（AI）的推薦」，強調事前根本不知道這些詞彙與「五一八光州民主化運動」等歷史創傷有關。
更離譜的是，調查發現星巴克內部簽核流程中，甚至存在高階主管在核准公文時，連附件都沒打開看過就直接核准，顯示其內部風險管理體系全面失靈。
5名電商團隊成員已全數停職並免職，若後續警方調查確認存在故意詆毀518民主運動的意圖，將追究民事及刑事責任，目前案件已移交首爾警察廳公共犯罪偵查隊進行司法調查。
在爆發「坦克日」爭議後，韓國各界也都出現星巴克抵制潮。AI科技企業IGAWorks旗下大數據平台「Mobile Index」於27日公布的數據顯示，在坦克日爭議全面延燒的5月18日至24日這一週內，韓國星巴克的週結帳金額統計為236億9000萬韓元。這與前一週（5月11日至17日）的321億6000萬韓元相比，短短一週內便蒸發了高達84億7000萬韓元，跌幅高達26.3%。App的新增下載量也重挫20%以上。
我是廣告 請繼續往下閱讀
此次內部調查的關鍵在於釐清韓國星巴克高層及員工，是否懷有特定政治目的，刻意計劃這起諷刺歷史事件的行銷活動。
但調查結果顯示，目前沒有掌握員工或主管具有「故意性」的明確證據。這是因為包括最初提議「坦克日」的so員工在內，電商團隊5人中的3名員工拒絕提交手機進行數位鑑識；且內部通訊軟體基於資安及容量管理政策，對話紀錄僅在公司伺服器中儲存7天，因此初期的企劃溝通紀錄早已消失。
在缺乏物證的狀況下，僅能依賴涉案人員的口頭陳述，無法做出確切判斷。涉案員工在接受調查時辯稱，引發巨大社會輿論的「在桌上砰（탁）一聲」等敏感文案，只是「為了解決單字的韻律感」，並宣稱「部分文案是參考了生成式人工智慧（AI）的推薦」，強調事前根本不知道這些詞彙與「五一八光州民主化運動」等歷史創傷有關。
更離譜的是，調查發現星巴克內部簽核流程中，甚至存在高階主管在核准公文時，連附件都沒打開看過就直接核准，顯示其內部風險管理體系全面失靈。
5名電商團隊成員已全數停職並免職，若後續警方調查確認存在故意詆毀518民主運動的意圖，將追究民事及刑事責任，目前案件已移交首爾警察廳公共犯罪偵查隊進行司法調查。
在爆發「坦克日」爭議後，韓國各界也都出現星巴克抵制潮。AI科技企業IGAWorks旗下大數據平台「Mobile Index」於27日公布的數據顯示，在坦克日爭議全面延燒的5月18日至24日這一週內，韓國星巴克的週結帳金額統計為236億9000萬韓元。這與前一週（5月11日至17日）的321億6000萬韓元相比，短短一週內便蒸發了高達84億7000萬韓元，跌幅高達26.3%。App的新增下載量也重挫20%以上。