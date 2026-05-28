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▲今日最高溫為台南玉井高溫將近40度。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急﻿」提供）

▲受到鋒面雨勢影響，明日各地高溫下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度。（圖／中央氣象署提供）

連日各地高溫炙熱，今（29）日台南玉井飆到39.4度為全台最熱，並且新北、屏東、花蓮也都超過38度，從溫度分布圖可以看到全台火紅一片，不過氣象專家表示，隨著明（29）日鋒面通過後，各地極端酷熱的情行將明顯減弱，接下來回到比較正常的夏天天氣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預報指出，今天依然是炎熱的一天，不過這波「火烤模式」，終於準備暫時告一段落了。隨著明天（29日）鋒面通過，風向逐漸轉為偏北風後，各地極端酷熱的情形將緩解不少。雖然白天中午前後各地還是會有些暖熱感，但已不像這幾天一樣，動不動就衝上36、37度。󠀠尤其大台北、西部內陸、花東縱谷，「一出門就像被熱浪正面轟炸」的感覺，會明顯減弱許多。接下來幾天高溫雖然還在，但至少會慢慢回到比較正常的夏天天氣。◾台南玉井39.4°C◾新北三峽39.2°C◾台南北寮39.2°C◾新店屈尺38.9°C◾屏東三地門38.8°C氣象署預報員鄭傑仁指出，週五中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，特別在北部、宜蘭及午後各山區有局部大雨發生的機率。鋒面主要影響周五，到了周六、周日鋒面消散，剩下花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。今日各地高溫炎熱，大台北、中南部有局部37度以上高溫發生機會。受到鋒面雨勢影響，明（29）日各地高溫下降，東北部約30度至32度，中部約32度至33度，中南部氣溫還是稍高。