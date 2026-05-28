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最初只有7人 韓儒伯：從未看到對台灣如此高關注

由美台商業協會（USTBC）及外貿協會的台美國防產業論壇今（28）日登場，今年由前美國陸軍太平洋司令部司令查爾斯・弗林（Charles A. Flynn）率42位團員來訪，堪稱歷年規模之最。本次聚焦台美國防供應鏈轉型與技術研發，涵蓋無人機、衛星通訊、精密零組件、國防系統整合等領域。貿協董事長黃志芳表示，今年是連續第3年與USTBC共同舉辦國防產業論壇，現在全球國防產業不僅是國家安全，也是各國產業發展的重點項目，台美國防產業經過多年努力，已經愈來愈緊密。美國在先進的平台跟系統開發具有絕佳優勢，台灣在資通訊整合能力跟製造能力，也有非常強大的基礎，雙方就是「強強聯盟」，這是代表團除了有耳熟能詳的美國國防產業公司之外，還有許多AI、先進電子廠商，相當具有代表性。他說，原本下午論壇只有開放100位名額給台灣軍工及資訊產業代表，結果報名遠遠超過，所以現在下午應該是有超過200位以上，而且他們的層級都相當有代表性。USTBC會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）也說，這次是第9屆的論壇，一開始只有7人，如今已達到41人的史上最大規模，「我從來沒有看過比現在高對台的關注，這相當棒」，成員都有來自大中小企業，認為台灣優良的製造能力不僅將對台灣本身，更會讓美國及全球市場受惠，將台灣供應鏈帶入全球市場。針對台灣無人機預算遭砍對於影響與美國合作，弗林表示，近年來台灣軍力獲得大量挹注，自己本身不會陷入政治辯論，並說這些討論在美國也會發生，但他相當肯定賴清德政府對於國防所投入的訓練、組織改革等，認為對於保護台灣主權相當重要。黃志芳也說，國防預算是政府跟立法部門之間的溝通，貿協扮演腳色就是盡量促成產業合作，當然也相信業者希望未來產業發產可以有預期性，且有穩定支持力道。美國總統川普與中國領導人習近平近期會面，後續也牽動台灣軍售變化。對於是否可能會影響台美之間國防產業合作，弗林正面看待，認為台美之間的軍事產業合作仍舊蓬勃發展，目前都屬於合作的正面信號。韓儒伯補充，美國軍售有很多管道，美國總統須要考量各種因素，相信未來幾周將會做出決定，外國軍事銷售制度」（FMS）是台美合作的重要支柱，但也別忘記「直接商售」（DCS）也正高速發展。