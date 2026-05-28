我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾與沈月合作過電視劇《致我們單純的小美好》的演員黃霆（左）、杜和倩（右）齊為她發聲。（圖／翻攝自微博）

中國男星王鶴棣與沈月原是演藝圈知名好友，但不料近日卻因在節目《親愛的客棧2026》的互動而引發討論，王鶴棣發文直言：「不舒服。」沈月也在之後道歉，甚至傳出雙方已互刪微信，8年好友疑鬧翻，沈月還因此遭到網暴。而曾與沈月合作出演電視劇《致我們單純的小美好》的資深演員杜和倩、黃霆，心疼為她發聲，喊話網友：「口下留情吧。」而合作演員的力挺，似乎也讓沈月口碑逆轉，短短一天就漲粉44萬。沈月遭網暴多日後，曾與她合作電視劇《致我們單純的小美好》，飾演她爸爸媽媽的黃霆與杜和倩，也心疼為她發聲。「爸爸」黃霆表示：「聽到這個網友這麼說被欺負了，我們作為劇中扮演爸爸媽媽的，心裡也不是滋味。」他透露當初與沈月合作時，她才20歲左右，非常善良單純又努力，並鼓勵沈月：「作為曾經在一起奮戰過那麼幾個月的，說爸爸媽媽也可以、說好朋友也可以、說同事也可以，祝我們月月小朋友，現在大朋友了啊，長大越來越成熟，勇往直前。」「媽媽」杜和倩也一同發聲力挺沈月，表示偶爾刷到網路對沈月的惡意言論，都會感到憤怒又心疼，「我總想要好好的抱抱她，抱抱這個默默扛下所有委屈的孩子。」並喊話網友：「口下留情吧，每個努力打拼的孩子都很不容易、都值得尊重。別用刻薄的語言，去傷害一個認真善良、默默努力的姑娘。」最後杜和倩也鼓勵沈月：「別去在意那些不好的聲音，那些非議與詆毀，恰恰是給妳歷練和成功的機會，願妳在演藝路上不忘初心，坦蕩前行，一路繁花越來越好，永遠做那個向陽而生，閃閃發光的自己。」除此之外，多位圈內人士、《小美好》片場群演，也回憶起沈月當初的多個暖心舉動，偷偷買蛋糕為工作人員慶生等，讓她口碑瞬間逆轉，短短一天就漲粉超過44萬，再度讓沈月與王鶴棣這對好友的糾葛引發熱議。