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▲波音公司是美國主要武器與民航機製造商。（圖／美聯社／達志影像）

總統賴清德去年宣布1.25兆軍購時，曾提到依據美國及我國安情報推估，指出北京當局正積極以「2027年完成武力統一台灣的準備」為戰略目標。因此必須強化整體國防韌性。為了嚇阻共軍犯台，海軍「濱海作戰指揮部」預定於2026年7月1日正式編成，旨在透過機動、精準的火力打擊，強化台海近岸防禦縱深。「濱海作戰指揮部」也將投入8月舉行的「漢光42號演習」，不過濱海作戰主要打擊武器陸射魚叉飛彈卻遲遲無法完成交付。知情人士表示，除了這與供應鏈有關外，製造商波音公司不願得罪大陸市場有關。根據漢光電腦兵推結果指出，要嚇阻共軍登陸犯台必須至少要有1200枚反艦飛彈，擊沈半數共艦，但中科院反艦飛彈產能有限，美方因而建議台灣購買美製魚叉反艦飛彈。川普政府第一任期，美國宣佈售台100套岸置魚叉飛彈系統，但因預算緊絀，海軍曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購。但傳出美國國安高層現卻強勢要求我方必須「一次買齊」，導致海軍已被迫提交新發價書，並編足高達新台幣866億餘元預算，比2020年10月公告的23.7億美金（約677億新台幣）多出100多億。2025年漢光41號電腦兵推，就將兵推項目納入各型無人機、M1A2T型戰車、海馬士多管火箭系統及拖式2B型飛彈、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力新接裝武器，建置於兵棋系統參數中。但真實狀況是魚叉飛彈交貨延宕，去年底只有首批包含 5 輛飛彈發射車 、1 輛雷達車 及相關後勤裝備抵台，據了解飛彈還未運抵台灣，變成兵推有飛彈，濱海作戰指揮部成立後要實兵演練無飛彈的尷尬局面。知情人士表示，俄烏戰爭打亂美國軍售供應鏈，必須先滿足軍援需求，但交貨延宕仍脫不了商業利益考量。魚叉飛彈雖然為美國政府對台軍售案，但製造商波音公司也是國際主要民航機製造商，顧及中國大陸的市場，對軍售案做了某些程度妥協，首先是包括我方購買的為最大射程148公里的一般型魚叉飛彈，而非射程超過200公里的增程型RGM-84 Block II+ ER魚叉飛彈。而這筆軍售案是政府對政府間的軍售屬於美國《對外軍事銷售》（FMS）制度，受美國法律規範，性質為行政管理與盟邦合作，無法適用一般商務契約的違約與罰則機制，因此交貨延遲只能拜託美國政府催貨。知情人士無奈表示，日前川習會落幕後，中國答應買200架波音客機，總數可能高達700架，有了中國的大訂單，對於台灣軍購項目交貨可能添更多變數。軍方人士表示，美台軍售較為特殊，多數軍火商不願在美國國防部宣布前就曝光軍售項目，因為這些廠商都有民用產品需要在中國販售，擔心提前見光死被中國抵制。反而是無人機新創廠商，只專注做美軍的生意，不在中國販售無人機、加入排紅供應鏈，不必看中國的臉色，跟這些新創廠商下訂單比較沒有延遲到貨的風險。