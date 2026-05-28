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新竹風有多大？竹中同學飲水機裝水片朝聖瘋傳

結果陣陣強風吹來，導致水完全無法直線裝入寶特瓶當中，歪七扭八的還噴得到處都是

▲一名竹中同學分享自己在校內飲水機裝水的影片，結果水柱被風吹到歪七扭八根本沒辦法裝，影片在社群竄紅。（圖/Threads）

新竹的強風日子不是最長！氣象署統計：本島屏東縣摘冠

全台灣「平均風6以上」的日子最長的竟然不是新竹，而是金門縣，全年有243天都處於強風狀態，另外包括屏東縣也有195天以上、桃園市則有186天、基隆市則有182天、澎湖縣174天等。

▲新竹的強陣風跟其他縣市比起來竟然還排不上前幾名，最常吹強風縣市由金門縣奪冠、本島則是屏東縣居首。（圖/中央氣象署提供）

沿岸強風形成原因曝光！冬季最常發生是台灣特色

導致「海上的風普遍比陸地上的風要強」，同時海上的島嶼也容易出現較強的風

所以冬季時台灣海峽會產生穩定的「強風區」，使靠近海峽的「桃園至台南沿岸」，以及金門、澎湖風特別大

▲氣象署解釋沿岸強風形成原因，透露台灣會刮強風主要發生在冬季，是台灣特有這個特性，主因是冬季盛行東北季風。（圖／NOWNEWS攝影中心）

每當說到台灣哪個地方風最大時，大家第一個聯想到的絕對是有「台灣風城」名號的新竹，但許多外縣市的人根本無法體會到底什麼是「日常風大」，常常覺得很抽象。近日就有新竹高中的同學分享自己校內的飲水機，因為大風狂吹，水流完全不能夠直直地進到水壺內，反而灑得到處都是，該影片已經突破316萬觀看、超過18萬人按讚留言，在社群引爆熱烈討論。一名新竹高中的同學日前在社群平台「Threads」貼文指出「不要再跟我說新竹的風其實沒有很大了！請問我要怎麼裝水？」只見貼出的影片，該學生要在校內飲水機裝水，，讓他感到非常傻眼。影片曝光後，短短一天觀看次數衝破316萬、超過18萬人按讚留言表示、「大學校區在新竹，只有入學第一天撐傘，而且傘1秒爆開，校園垃圾桶最多的垃圾就是雨傘，自此沒撐過傘」。然而雖然該影片非常逗趣，也能體現新竹風大的事實，不過新竹的強風對於全台灣來說，只能說是小菜一碟。根據中央氣象署統計，氣象署解釋，通常沿海地區的風都會比內陸明顯，因為水面的摩擦力比陸面小，；即便強風進入陸地後，也會因地表較高的摩擦力而減弱，所以內陸地區的風通常都很微弱，若陸地上有植被、建築等覆蓋，也會讓風減弱得更明顯。氣象署提及，台灣的強風主要發生在冬季，是台灣特有這個特性，主因是冬季盛行東北季風，當東北風從廣闊的東海進入較狹窄的台灣海峽時，會因為氣流流動的通道突然變窄，進入通道時加速，讓海峽上的風速比周圍的海域又更強，成為所謂的「狹管效應」。，而在高屏的沿海，由於海岸線往東南方轉向，反而成為強風不容易影響的弱風區。不過，氣象署也有補充，這些統計結果是根據現有的測站得到的，但測站的數量有限，不是每個地方都有風力測站，有些風力現象可能只是因為剛好位處測站較缺乏的地方，所以還沒發現，未來隨著測站數量持續增加，也可能會有以往不知道的現象被揭露。沒想到這次透過竹中同學飲水機的分享，還能順便科普台灣強風地區小知識，非常逗趣。