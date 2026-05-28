台灣近日連日高溫，不少民眾大喊受不了，但這樣炎熱的天氣恐怕還會持續。聯合國氣象機構與英國氣象局（Met Office）於28日發布的一份報告指出，未來五年的全球平均氣溫預計將達到接近歷史新高的水準，其中北極地區的變暖速度預估將超越其他區域。
敲響氣候警鐘：逼近並恐突破攝氏1.5度升溫防線
根據路透社報導，這份針對各地區氣溫與降雨量進行預測的年度報告指出，全球地表年平均氣溫預計將比1850至1900年的工業化前水準高出攝氏1.3度至1.9度。且極有可能在2026年至2030年之間，全球地表年平均氣溫有極高的機率會至少在某一年「暫時」超過工業化前平均水準達攝氏1.5度以上。
報告同時預測，在2026年至2030年之間，將有1年的全球平均氣溫打破史上最熱的一年、即2024年的紀錄，當年全球氣溫首次較工業化前時期的水準高出攝氏1.5度。
英國氣象局研究科學家西布魯克（Melissa Seabrook）表示：「有非常明確的證據顯示氣候正在暖化，且全球平均氣溫持續在攀升。」
《巴黎協定》失效了嗎？專家：長期平均才是關鍵
在2015年的《巴黎協定》中，各國政府承諾將致力於把全球平均升溫控制在較工業化前水準不超過攝氏1.5度的範圍內。據稱，一旦超過該幅度，極端氣候事件的強度便會加劇。
然而，西布魯克表示，暫時越過攝氏1.5度的門檻並不代表《巴黎協定》已經失敗，因為協定所指的是長達20年的長期平均值，而非單一年度的超標。不過她也提醒，隨著全球越來越接近這個門檻，超標的情況將會越來越頻繁。
西布魯克補充說：「科學證據非常明確，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度的機會之窗正在迅速關閉。」
北極加速暖化3.5倍！海冰融化恐引發連鎖反應
報告顯示，未來五年北半球的北極冬季氣溫升幅，預計將達到全球平均升幅的3.5倍以上，比1991至2020年的基準線高出約攝氏2.8度。
在未來的這半個十年內，預估每逢3月，巴倫支海、白令海和鄂霍次克海的北極海冰都將面臨融化。
西布魯克指出，北極變暖可能會破壞天氣系統，並引發更嚴重的極端天氣事件，特別是在全球的北半部地區。
報告也預測，未來五個冬季中，北半球的天氣將變得更加潮濕，而在5月至9月期間，北歐、阿拉斯加、西伯利亞以及薩赫爾地區將迎來多雨期；與之形成鮮明對比的是，亞馬遜地區在該季節預計會出現乾燥天氣。
強烈聖嬰現象助長：極端高溫恐一路持續至2027
西布魯克最後表示，今年冬季預計將出現強烈的聖嬰現象（El Niño），且有可能持續到2027年，這將因太平洋海面海水加溫，進而將全球氣溫推升至可能創紀錄的新高點。
聖嬰現象是指太平洋中部和東部海面溫度週期性變暖的現象，通常會持續9到12個月。
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根據路透社報導，這份針對各地區氣溫與降雨量進行預測的年度報告指出，全球地表年平均氣溫預計將比1850至1900年的工業化前水準高出攝氏1.3度至1.9度。且極有可能在2026年至2030年之間，全球地表年平均氣溫有極高的機率會至少在某一年「暫時」超過工業化前平均水準達攝氏1.5度以上。
報告同時預測，在2026年至2030年之間，將有1年的全球平均氣溫打破史上最熱的一年、即2024年的紀錄，當年全球氣溫首次較工業化前時期的水準高出攝氏1.5度。
英國氣象局研究科學家西布魯克（Melissa Seabrook）表示：「有非常明確的證據顯示氣候正在暖化，且全球平均氣溫持續在攀升。」
《巴黎協定》失效了嗎？專家：長期平均才是關鍵
在2015年的《巴黎協定》中，各國政府承諾將致力於把全球平均升溫控制在較工業化前水準不超過攝氏1.5度的範圍內。據稱，一旦超過該幅度，極端氣候事件的強度便會加劇。
然而，西布魯克表示，暫時越過攝氏1.5度的門檻並不代表《巴黎協定》已經失敗，因為協定所指的是長達20年的長期平均值，而非單一年度的超標。不過她也提醒，隨著全球越來越接近這個門檻，超標的情況將會越來越頻繁。
西布魯克補充說：「科學證據非常明確，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度的機會之窗正在迅速關閉。」
北極加速暖化3.5倍！海冰融化恐引發連鎖反應
報告顯示，未來五年北半球的北極冬季氣溫升幅，預計將達到全球平均升幅的3.5倍以上，比1991至2020年的基準線高出約攝氏2.8度。
在未來的這半個十年內，預估每逢3月，巴倫支海、白令海和鄂霍次克海的北極海冰都將面臨融化。
西布魯克指出，北極變暖可能會破壞天氣系統，並引發更嚴重的極端天氣事件，特別是在全球的北半部地區。
報告也預測，未來五個冬季中，北半球的天氣將變得更加潮濕，而在5月至9月期間，北歐、阿拉斯加、西伯利亞以及薩赫爾地區將迎來多雨期；與之形成鮮明對比的是，亞馬遜地區在該季節預計會出現乾燥天氣。
強烈聖嬰現象助長：極端高溫恐一路持續至2027
西布魯克最後表示，今年冬季預計將出現強烈的聖嬰現象（El Niño），且有可能持續到2027年，這將因太平洋海面海水加溫，進而將全球氣溫推升至可能創紀錄的新高點。
聖嬰現象是指太平洋中部和東部海面溫度週期性變暖的現象，通常會持續9到12個月。