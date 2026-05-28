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輝達進一步加劇AI半導體供應鏈的「台灣集中」現象

警戒韓國角色恐被弱化的危機

輝達執行長黃仁勳昨（27）日表示，台灣正在蓬勃發展，並稱現在輝達每年在台支出約1000億美元，未來要朝每年在台投入1500億美元邁進，推動台灣建構AI生態系。對此，有韓國媒體警戒指出，黃仁勳今年也有訪問韓國，但並未宣布任何投資計劃，若韓國的角色只被限定在高頻寬記憶體（HBM）領域，未來在AI浪潮中恐怕難以持續立足。根據韓媒《中央日報》報導，台灣正加速自身作為東亞「AI超級樞紐」的地位，而中國也藉由政府支持與龐大內需市場快速提升在半導體領域的存在感，韓國面對前後夾擊，示警三星電子與SK海力士，不能只滿足於當前記憶體超級景氣的榮景。報導隨後介紹了黃仁勳在輝達台灣員工大會上的談話，指出黃仁勳表示未來將擴大在台灣的投入，上看每年1500億美元。另外也提到黃仁勳大讚台灣是「AI革命的發源地」，「先進晶片、封裝技術、AI超級電腦生態系統都在這裡誕生」。2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）即將在下月初登場，屆時包括高通執行長、英特爾執行長等全球AI與半導體巨頭都將齊聚台灣，外界預期，AI半導體供應鏈的「台灣集中」現象將進一步加劇。業界人士表示，「在東亞，擁有涵蓋AI全領域的整合基礎設施的國家，只有台灣」。台灣正崛起為涵蓋設計、製造、封裝、伺服器生產的一站式整合基地。不只黃仁勳，AMD執行長蘇姿丰日前訪問台灣時也宣布，將對台灣半導體生態系投資超過100億美元。蘇姿丰與黃仁勳近期都有訪問韓國，但兩人在韓國時均未公開宣佈在韓的投資計劃。韓國在這波AI熱潮中，似乎被固定在扮演記憶體供應的角色，然而，在記憶體製造領域中國也來勢洶洶，長鑫存儲（CXMT）的全球DRAM市占率，已從去年第一季的3％上升至今年第一季的8％，在AI需求擴大的推動下，長鑫存儲的業績快速增長。長鑫存儲的母公司長鑫科技在27日於上海證券交易所通過首次公開募股（IPO）申請，計劃募資295億元人民幣，用於晶圓生産線的強化和研發。長鑫存儲的崛起，被視為在未來恐將成為三星電子與SK海力士的競爭對手之一。嘉泉大學半導體教育院院長金容錫（音譯）表示，「隨著AI產業高度化發展，光憑現有的記憶體競爭力將難以生存。若無法在推進AI客製化記憶體技術創新的同時，一併提升IC設計與晶圓代工的競爭力，就有可能面臨被淘汰的命運」。