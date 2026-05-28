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「尋妹任務」成功！阿妹受困水洞平安獲救

▲阿妹被發現受困在散步路線附近的水洞箱涵內，找到時平安健康。（圖／翻攝自飼主臉書）

20萬懸賞掀全民集氣！上千網友投入搜索阿妹

▲飼主吳小姐因愛犬失蹤心急如焚，不僅報警、調閱監視器，還祭出20萬元懸賞金，希望集結網友力量協尋。（圖／翻攝自飼主臉書）

神明指示南下找狗！飼主成功和愛狗團圓：科學盡頭是玄學

台南永康12歲米克斯犬「阿妹」22日陪家人外出後失蹤，飼主吳小姐焦急報警、調監視器，並比照日前「陳美琪」案例懸賞20萬元協尋，引發大批網友加入「尋妹任務」。經過多日搜尋，28日上午終於傳出好消息，阿妹被發現受困在平常散步路線附近的排水箱涵內，所幸身體狀況良好、毫髮無傷。值得一提的是，協助尋獲的台中廣福堂堂主表示，是接獲神明指示南下尋犬，最後果真順利找到，也讓飼主與網友忍不住直呼「果然科學的盡頭是玄學」。阿妹家人28日上午發文報平安，表示阿妹已經由媽媽親自接回家，找到的位置就在牠平常散步路線附近的水洞箱涵內。家屬透露，這幾天其實已經有許多網友沿著附近路線來回搜尋，甚至還有人出動空拍機協尋，但始終沒有任何發現。沒想到最後才知道，阿妹竟是意外掉進路旁排水箱涵中，由於洞內深度超過一個人高，研判牠可能因此受困、找不到出口，才一直沒辦法自行離開。所幸被發現時，阿妹身體狀況良好，沒有受傷，也讓家屬終於放下心中大石。回顧整起事件，22日下午4時許，外籍看護推著行動不便的阿嬤出門散步時，阿妹也一同跟著外出，行經大灣路、國光六街附近時，阿妹突然跑進田裡，之後便失去蹤影。家屬隔天立刻報警，警方也協助調閱周邊監視器，但始終無法掌握行蹤。隨著失蹤時間越拖越久，吳小姐想到日前雲林「陳美琪」靠著高額懸賞成功尋回，因此決定比照辦理，在網路發文表示，只要能提供關鍵線索或協助順利尋獲愛犬，經現場確認後，將直接給予20萬元獎金。消息曝光後，大批網友自發性投入「尋妹任務」，不少人專程到永康協尋，沿路地毯式搜索，也有民眾透過社群不斷分享轉發，希望幫阿妹早點回家。值得一提的是，這次協助找到阿妹的人，是來自台中的廣福堂堂主曾先生。根據曾先生說法，因看到新聞後，向主祀的廣澤尊王請示，神明指示阿妹就在失蹤地附近，因此他便與友人連夜從台中南下台南協尋。最後果真在阿妹平常散步路線附近的排水箱涵內找到牠，也讓不少人忍不住驚呼太玄。吳小姐事後也感性表示，「果然科學的盡頭是玄學」，非常感謝神明、網友與所有幫忙的人。吳小姐也透露，自己目前情緒仍相當激動，「開心到現在都沒辦法平靜」，很感謝這段期間大家的分享、集氣與幫助，並表示會依約將20萬元獎金匯給尋獲者。曾先生則表示，這筆費用之後會作為廣福堂徒步進香相關經費使用，而吳小姐也計畫未來帶著阿妹一起參與進香活動，希望把這份平安與好運延續下去。