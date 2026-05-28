我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達進駐北投士林科學園區引發用電關注，北市府昨和台電達成文林變電所興建共識，但民進黨酸台北市長蔣萬安被罵拖延才讓步，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（28）日更現地考察。對此，蔣萬安受訪時說，民眾期待是能夠做實事、解決問題，更說黃仁勳昨天表達非常明確，台灣需要更多電力，希望中央政府給予多元、安全、穩定的電力整合，才能讓產業跟民生用電無虞。蔣萬安今赴北市議會市政總質詢，針對沈伯洋今天現地考察文林變電所，是否會覺得踢館，他說昨天已經和台電達成共識，那雙方也都從善如流，民眾期待的就是能夠做實事、解決問題。針對輝達執行長黃仁勳說「台灣需要更多電力」，沈伯洋認為，這印證了過去幾個月他的團隊在講的事情，就是電力必須要能輸送到輝達，需要的就是變電所。蔣萬安則回應，黃仁勳昨天表達非常明確，臺灣需要更多的電力，而且說能源成長才是臺灣經濟成長的基礎，所以國家整體的能源政策非常重要。他也希望中央政府能夠給予包括多元、安全、穩定的電力整合，才能夠讓產業以及民生的用電無虞。蔣萬安說，黃仁勳昨天在現場其實跟大家說的非常清楚，需要更多的電力，而充裕穩定的電力供應，對國家來講是非常非常迫切的需求。所以昨天談到包括他剛也提，黃仁勳談到 energy，能源要成長，是臺灣經濟成長非常重要的基礎。所以他相信對於不管是 AI 發展、各個產業領域或者是民生的需求，這都是迫切必須要來面對解決。