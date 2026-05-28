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▲今晚至明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，局部地區有短延時強降雨。（圖／中央氣象署提供）

▲受到鋒面影響，氣溫下降，北部、宜蘭、花蓮高溫28度至31度。（圖／中央氣象署提供）

▲薔蜜颱風28日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面。（圖／中央氣象署提供）

▲下周日、下周一薔蜜颱風最接近台灣，受颱風外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭降雨機率增加。（圖／中央氣象署提供）

要變天轉雨了！今（28）日入夜到明天受到鋒面影響，各地水氣增多、有降雨機率，尤其中部以北及宜蘭有大雨發生機會。且下周日、下周一薔蜜颱風最接近台灣，受颱風外圍雲系影響，迎風面北部及宜蘭降雨機率增加。中央氣象署預報員鄭傑仁預報指出，今晚至明天受到鋒面影響，各地天氣不穩定，局部地區有短延時強降雨，中部以北及宜蘭有短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨。其中北部、宜蘭及午後花東、中南部山區有局部大雨發生的機率。周六、周日鋒面消散，環境風向轉為東北風，剩花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。其中周六水氣仍多，午後中南部山區有局部大雨發生的機率。未來溫度趨勢，明（29）日受到鋒面影響，氣溫下降，北部、宜蘭、花蓮高溫28度至31度，中南部及台東約32度至35度，南部內陸溫度仍高，上看36度至37度。周六至下周二北部及東半部高溫29度至32度，中南部可達32度至33度；下周三、下周四東半部30度至32度，西半部33度至35度，各地低溫22度至26度。薔蜜颱風28日14時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方約1880公里海面，最快明晚將增強為中度颱風，預估路徑沿著琉球海面北上接近日本。下周日、下周一最接近台灣，不過發布海陸警機會低。提醒周日、下周一要到沖繩的旅客須留意颱風影響，日本本島風雨則會影響在下周二、下周三。下周一、下周二受薔蜜颱風外圍環流影響，北部及宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；下周三、下周四颱風遠離，雨區縮減，剩下花東地區仍有局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。