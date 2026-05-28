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▲台中市政府聯合服務中心櫃台的電腦被砸。（圖／台中市政府提供，2026.05.28）

一名男子昨天到台中市政府聯合服務中心說要陳情，卻滔滔不絕「講心事」，今天再度上門，情緒失控地持棍棒瘋狂砸毀公務設備，警方到場後先將他壓制，得知他領有身心障礙手冊，先帶回市政派出所。由於董男仍情緒不穩，其動機、訴求及詳細案發原因仍待釐清。這場意外發生在下午台中市政府文心樓一樓，今（28）日下午3點半左右傳出突發暴力事件！一名男子進入市府聯合服務中心沒多久，情緒突然失控，持棍棒朝公務設備狂砸。根據流傳在網路的現場畫面，現場公務人員與洽公民眾嚇得四處走避，一名女員工神色驚恐連連後退，喊著「好恐怖、好恐怖！」還有人朝男子喊「董先生」，似乎認識這名男子。狂砸的巨響迴盪在整棟辦公大樓，不少員工聞聲跑出來一探究竟，府會駐警小隊立即趕到現場，先將男子壓制在地，轄區市政派出所很快趕到，此時有員工提醒，男子領有身心障礙手冊，警方遂先讓他坐在等候椅上撫平情緒，並以優勢警力圈成一個半圓形，同步通知家屬及通報消防局、衛生局協助處理。市府員工透露，40歲董男昨天突然跑來說要陳情，卻在櫃檯不斷訴說自己的心事，當時已請駐警協助，今天再度出現時，大家已有警覺，不料他竟瘋狂砸東西。經過清點，現場多處櫃檯壓克力板、電腦螢幕及列表機等設備受損，所幸無人員受傷。警方表示，男子仍情緒激動，事發原因有待釐清。