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▲「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）（左）27歲又249天就達成生涯300轟，當時模型預測他可以成為歷史全壘打王，但最終事與願違。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇大谷翔平今（28）日面對科羅拉多落磯，首打席就扛出陽春砲，本季第9轟出爐，大聯盟生涯通算全壘打來到289支，旅居美國的數據評論家丹羽政善以「大谷翔平大聯盟生涯能打幾轟？」為題，進行一系列分析報導，丹羽政善也指出數據顯示，「年齡」就是大谷翔平挑戰全壘打里程碑的最大考驗。大谷翔平近日狀態有所回升，但全壘打數並不像過去2年爆量生產，主因跟擊球仰角有關，丹羽政善提到，「擊球初速還是很強，但仰角太平、打出太多平飛球，導致球無法穩定越過全壘打牆。」大谷翔平4月12日敲出本季第5轟時，大聯盟生涯全壘打數已經來到285支。按照進度推估，5月底時就能達到300轟里程碑，但截自5月28日賽後，該數據為289支，自4月13日以來的38場比賽中，大谷翔平僅擊出3支全壘打，產量出現前所未有的下滑。史上「最快達成生涯300轟」的球員是賈吉（Aaron Judge），他僅用955場就達標，大谷翔平目前不含僅以投手身分出賽的場次，累積出賽1069場，他必須在剩下18場比賽中打出11轟，才能超越第2的海道傳奇球星凱納（Ralph Kiner），難度相當高。如果從「年齡」角度來看，史上最年輕300轟球員是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的27歲249天，賈吉達標時為32歲110天，大谷翔平截自本戰賽後則為31歲右327天。由於賈吉與大谷翔平挑戰大聯盟的初始年齡都不算特別年輕，未來若要將目標放眼在「生涯500轟」甚至更高，身體隨年齡增長而衰退的幅度，將成為最關鍵的變數。目前500轟俱樂部成員中，初登場年齡最老的是舒密特（Mike Schmidt）的22歲351天，賈吉為24歲109天、大谷翔平則是在23歲267天，才迎來大聯盟首秀。也就是說，這兩位當代巨星未來若能成功達陣500轟，都將打破「最大齡初登場還能完成500轟」的歷史紀錄。至於600轟、700轟傳奇里程碑，重點就在於他們來到35歲後，還能維持多少長打火力。自2007年邦茲（Barry Bonds）退休以來，統計球員在33歲到39歲之間，所擊出全壘打數，僅有3人累積超過200轟，代表到了35歲後，這些巨砲平均年產量大約下滑到30轟左右，開轟效率會明顯變慢。丹羽政善引用棒球統計學（Sabermetrics）大師比爾．詹姆斯（Bill James）著名預測模型「Favorite Toy Formula」計算，大谷翔平生涯最終全壘打支數，預期落在597轟。該模型對於剩餘球季的具體計算公式為「 = (42 － 年齡) ÷ 2」，以完整球季來算，將大谷翔平視為30歲，計算得出：(42 － 30) ÷ 2 = 6，等於預估大谷翔平還能打6個球季。此數據再帶入大谷翔平過去3季數據，計算出大谷目前的基準表現水準為一季52.8轟，因此生涯最終全壘打預測為52.8轟 × 6年 ＝ 316.8轟，再加上去年球季結束時的280轟，總計約為596.8轟（四捨五入為597轟）。丹羽政善隨後強調，這套模型終究只是預測結果，不可能百分之百準確，「歷史經驗告訴我們，球員往往會打破常理。」，他以鈴木一朗為例，當時模型預測出他的大聯盟生涯能打出2552支安打，達成3,000安機率僅有9%。但最終朗神打破統計學框架，生涯狂掃3,089支安打。另外一個案例則是A-Rod。當時模型預測他的生涯全壘打將高達772支，且有55%機率超越邦茲，登頂歷史全壘打王。然而，他最終以696轟結束生涯，未能達到預期。