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▲大H（中）變身台版太空超人，造型和手上的道具都高度還原片中樣貌。（圖／索尼提供）

▲大H（後方中）與猛男軍團在《太空超人》台灣首映會上大集結，現場充滿濃厚陽剛味。（圖／索尼提供）

根據經典卡通、玩具搬上大銀幕的《太空超人》，是今夏備受矚目的娛樂大片之一，片商在台灣首映會特地邀來被網友封為「台灣太空超人」的人氣YouTuber大H，穿上全套戰服造型登場，還在信義區的百貨公司前重現網路爆紅的「HEYYEYA太空超人迷因」，讓全場觀眾爆笑。而巫苡萱擔任主持人，見到一排猛男大秀肌肉、擺出英雄姿勢，也忍不住隨著觀眾一起嗨到翻。《太空超人》首映會於遠百信義A13一樓廣場舉行，現場不僅打造出氣勢驚人的「骷髏堡」巨型拱門，也吸引大批粉絲與民眾群聚現場朝聖。人氣YouTuber大H穿上全套戰服，更加符合觀眾眼中「台灣太空超人」的感覺，配合著隨後登場的猛男軍團，陽剛味百分百，不少童年時欣賞過《太空超人》卡通的粉絲，也瞬間被喚起當年的回憶，對於真人電影版更充滿期待。巫苡萱擔任主持，一開場便帶領現場觀眾進入《太空超人》的奇幻世界，大H接著手持象徵無上神力的「力量之劍」搭乘手扶梯霸氣現身，在骷髏堡拱門前重現經典姿勢，宛如真正的太空超人降臨台北街頭，現場粉絲瘋狂搶拍，尖叫聲不斷。活動最高潮，則在大H驚喜重現網路爆紅的「HEYYEYA太空超人迷因」，將原本充滿史詩感的英雄角色，增添不少諧趣，讓觀眾笑翻，氣氛瞬間變得更歡樂。觀眾們也紛紛發揮創意，打扮成《太空超人》宇宙中的各種經典角色現身力挺，包括彈簧人、骷髏王、泰拉等人氣角色輪番登場，宛如大型Cosplay派對。大H在首映會現場高舉「力量之劍」，帶領全場觀眾齊聲喊出亞當王子變身太空超人時的經典台詞：「萬能的天神，請賜給我神奇的力量！」熱血氛圍瞬間炸裂。《太空超人》近期在國外試映後也已搶先掀起熱烈討論，不少海外媒體與影評人認為本片成功重現80年代經典靈魂，同時帶來現代感的娛樂體驗，更盛讚電影中的動作場面與世界觀規模遠超預期。著名的娛樂網站《Collider》，更盛讚《太空超人》是「2026年最令人驚喜的電影之一」，既有瘋狂冒險感，也充滿諷刺的笑料，與一般超級英雄片完全不同口味，將會給觀眾不一樣的驚喜。《太空超人》將於6月3日起在全台正式上映。