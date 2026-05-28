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▲王嘉爾（如圖）從擊劍運動員到首位連續三年登上科切拉主舞台的歌手。（圖／翻攝王嘉爾微博）

百事可樂日前宣布王嘉爾與五月天阿信為品牌代言人，兩人更攜手合作2026百事可樂品牌主題曲〈Alive〉，MV已於今（28）日正式首播。初次合作，阿信一見到王嘉爾說：「藉由這次代言百事可樂的機會，好不容易和仰慕許久的Jackson合作！」兩人把握機會大聊特聊，問及聊天內容時，兩人很有默契地說：「不跟你們說聊什麼，秘密。」更讓外界好奇。新歌曝光後，粉絲也激動留言：「我可以大膽夢一個大巨蛋合體嗎」、「我想在大巨蛋聽首唱可以嗎。」王嘉爾、阿信不只為品牌代言，更攜手合作2026百事可樂品牌主題曲〈Alive〉，這首歌由阿信作詞作曲，並與王嘉爾共同擔任製作人，MV於今日早上9:00正式首播。MV耗時三天、場景超過12個，兩人先是各自在不同城市拍攝，直到北京才有機會合體拍攝，一見到王嘉爾，阿信提到有看到他演唱會水中退場的片段，直誇很炫：「藉由這次代言百事可樂的機會，好不容易和仰慕許久的Jackson合作。」王嘉爾則謙虛地說：「我的驕傲！可以跟信哥合作。」王嘉爾勇於跨界突破，解鎖多重身分，從擊劍運動員到首位連續三年登上科切拉主舞台的歌手；而剛創造北京鳥巢55場演唱會紀錄的五月天主唱阿信身為音樂人，2009年他以一曲〈放肆〉與百事可樂結緣，鼓勵年輕人勇敢追夢。如今，帶著全新主題曲〈Alive〉重磅回歸，讓歌迷驚喜不已，狂刷留言說：主題曲〈Alive〉是百事可樂對「渴望就可能」的全新詮釋，王嘉爾與阿信，以不同的探索方式回應真實渴望，兩人也給出了相同的答案，「全力以赴，活成自己想要的模樣」，鼓勵人們勇敢追尋內心渴望，探索人生極限、活出一場痛快。