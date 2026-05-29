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許多追星族在追星時，若是碰到支持的偶像惹出爭議時，總會心疼自己付出的錢打水漂，認為自己是花了錢又愛錯人的冤大頭。近日中國地下偶像團體「BeepBeep」成員Nagi，因為違反公司禁愛令規矩讓許多粉絲感到失望，為此公司氣得跟他解約，同時宣布有購買Nagi互動卷的粉絲可以全額退款，希望可以彌補大家的不滿。日前「BeepBeep」團體透過官方微博發文，透露Nagi在團體合約期內隱瞞公司有著個人戀愛關係，因為偶像和粉絲之間能夠互相支持，靠的就是互相信任的心，而Nagi欺騙身邊所有人偷偷談戀愛這件事，是非常違反職業道德的。為此經紀公司決定讓Nagi從團體中永久退出，並且之後也不會再讓他加入團體的相關活動，不過因為許多粉絲為了跟Nagi互動，早就已經砸錢購入了許多特典互動券，針對這些已經花錢的粉絲，公司宣布將全額退費，沒讓那些已經花錢的粉絲成為冤大頭。經紀公司因為成員爭議開放退費的狀況，可以說是少之又少，尤其是現在追星環境處於資本獨大的狀況下，因此公司宣布退費的行為獲得了全網好評，「所有公司學起來好嗎？偶像戀愛可以退錢」、「退錢似乎是成員自掏腰包退」、「K-pop能不能跟上呀？」、「原來是真的可以叫偶像還錢」、「希望所有愛豆可以學習。」