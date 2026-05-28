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因川習會結束，川普表態不支持台獨，還說會跟總統賴清德通話等議題，台海關係持續受到國際關注。根據陸委會今（28）日發布的民調，高達79.7%民眾對中共的「一國兩制」主張表示反對，87.1%不同意接受「一國兩制」、「和平統一」，失去自由民主也沒關係。此外，針對中共日前阻撓我國總統專機出訪邦交國的外交打壓，有82.2%的民眾感到不滿，47.4%認為中共在破壞台海和平。在國家主權與防衛意識上，72.6%民眾認同「兩岸互不隸屬」的說法，更有高達88%的民意認同「台灣的未來必須由2300萬人民共同決定」。為了應對外部威脅、維持現有生活方式，有85.6%認為「維持台海穩定」是當前最重要的大事，71.9%表態力挺政府增加國防自我防衛預算。面對中共的施壓與統一攻勢，陸委會重申，政府依循「四個堅持」，透過「和平四大支柱」與「守護民主台灣國安」等行動方案，建構台灣的防衛韌性與民主防衛機制，並公開呼籲北京當局，應拋棄對台施壓的思維，正視中華民國存在的客觀事實，並在不設任何前提的基礎下展開理性對話，共同開創兩岸和平新局。