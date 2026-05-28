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美伊戰爭再度開打！美軍於當地時間週四對伊朗南部戰略港口阿巴斯港（Bandar Abbas）發動打擊，港口發生爆炸，伊朗伊斯蘭革命衛隊也宣稱對美軍空軍基地進行了新的打擊。隨著美國總統川普近期放話要求阿曼勿干涉荷姆茲海峽通行權，甚至揚言要將阿曼炸飛；伊朗稍早也回應反擊。《美聯社》近日引述官員說法指稱，伊朗希望說服阿曼，支持一項向通過海峽的船隻收取通行費的機制。川普27日被問及此事時表示，荷姆茲海峽是國際水域，應該對所有國家開放，「沒有人能控制它，我們會一直監視它，這是美方談判的一部分」。川普還警告，「阿曼會像其他所有人一樣做事的，否則我們就不得不把他們炸飛。他們懂這點就會沒事的。」伊朗國營媒體PressTV報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）表示，美軍週四對南部港口城市阿巴斯港部分地區的軍事侵略，公然違反國際法與《聯合國憲章》，侵犯了伊朗的領土完整與國家主權。他呼籲「聯合國安全理事會有義務履行其法律責任，追究美國侵略者的責任。」巴蓋伊指出，美國持續違反與伊朗之間的停火協議，尤其是過去幾天對波斯灣地區與公海商業航運的攻擊，以及對伊朗南部地區的空襲。他強調，伊朗決心依據《聯合國憲章》第51條，採取一切必要措施捍衛其國家主權與領土完整。作為對美國侵略行動的回應，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）對該地區一處美軍基地發動了報復性攻擊。與此同時，巴蓋伊譴責美國官員對伊朗及其他一些區域國家的威脅性言論，官媒也將阿曼敘述為友好且如兄弟般的國家，巴蓋伊表示，「威脅要『炸毀』一個聯合國會員國，而這個國家一向在區域和平與安全方面扮演建設性、有效且負責任的角色，多年來擔任外交的調解者，並致力於維護區域和平與穩定，這不僅違反禁止威脅或使用武力的原則，也是國際關係中違法與霸凌行為逐漸正常化的另一個危險徵兆。」