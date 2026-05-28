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不會等被開除！邱建富：大家可以比一比

民進黨縣長初選落敗的前彰化市長邱建富，今天在臉書高喊「準備好了」！強調已在彰化縣跑基層長達12年，若最終決定投入縣長選戰，將主動退出民進黨，「不會等人開除」。隨著國民黨已提名前考紀會主委魏平政、民進黨徵召立委陳素月，民眾黨前立委蔡壁如也積極爭取提名，若邱建富再加入戰局，下屆彰化縣長選舉再添變數，恐形成「四腳督」大混戰。邱建富今（28）日在臉書發文「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排！機會是留給準備好的人！向所有鄉親朋友報告：『建富已經準備好了』。」並留言強調，過去12年來勤走基層、一步一腳印，「人民的意見，我都已經整理好了，也規劃好對策」。貼文一出引發支持者熱議，有人高喊力挺，但也有老朋友勸他「力保晚節才是王道」、「不要做親痛仇快的事」，甚至有人直言「準備變成楊秋興的形狀了」。邱建富稍晚接受電話訪問時表示，目前仍在做最後評估，最晚將於8月31日登記前對外宣布決定，「我如果要選就會退黨，不會被人開除。」他坦言，在鄉親鼓勵他參選立委與縣長的聲音中，自己最想挑戰的始終是縣長，已經為此準備了12年。即使民進黨已確定提名陳素月參選，邱建富強調自己仍持續深入基層，「全縣一直都在動，沒有休息。」他認為目前檯面上的參選人，無論行政歷練、領導統御、決策能力或專業知識，「大家都可以拿出來比一比」。民進黨去年12月進行的彰化縣長提名民調，由立委陳素月勝出，立委黃秀芳居次，邱建富則以約2%的些微差距排名第三。值得注意的是，邱建富與黃秀芳原本同屬正國會系統，當時正國會內部已決議支持黃秀芳角逐縣長，但邱建富堅持參選，最終於去年10月遭正國會除名。黃秀芳、邱建富與彰化市長林世賢等人，長期深耕人口較多的北彰化選區，形成票源重疊。屬新潮流系統、長期經營南彰化的陳素月雖在初選勝出，卻始終被外界認為基層實力仍待整合。就連積極布局彰化的蔡壁如，也曾公開表示「我覺得陳素月沒那麼強」，加上藍營至今難以整合、蔡壁如橫空殺出，讓下屆彰化縣長選情更添變數。