美國與伊朗交火，中東緊張情勢升級，但美媒披露，五角大廈過去數個月以來持續調度兵力、武器，已準備好對古巴發動攻擊。
航母集結備戰 恐掀第三場衝突
美國政治媒體Politico報導，川普政府在透過經濟、政治施壓，仍無法推翻古巴政府後，川普曾放話不排除軍事入侵。美國海軍目前在該區域集結的現蹤兵力，已高居全球中東以外地區的最高紀錄，隨時可以發動突擊。這也開啟了美軍可能投入川普政府任內第三場國際衝突的潘朵拉之盒。
美軍可能的作法包含比照先前逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的模式，對古巴哈瓦那領導層實施斬首逮捕，或是發動一系列精準空襲。
雖然美軍目前在該區域的艦隊規模，略小於今年1月逮捕馬杜洛時的兵力，但尼米茲號航空母艦打擊群（USS Nimitz）已於5月駛入加勒比海，隨行的還有數艘飛彈驅逐艦與巡洋艦，能隨時向古巴本土目標發射精準飛彈。
分析指航母隨時能出擊 前領導人是目標
前五角大廈官員、現任戰略與國際研究中心（CSIS）高階分析師坎西恩（Mark Cancian）表示，「尼米茲號出現在當地，主要目的很可能是為了發揮震懾與恐嚇效果，不過若有需要，它也能立刻投入實質軍事行動。」
坎西恩表示，該航艦以及駐紮在佛羅里達州和波多黎各的戰鬥機群，預計將在任何對古巴的軍事行動中扮演核心角色，美軍有可能透過空襲摧毀古巴的防空系統。而古巴前領導人勞爾·卡斯楚（Raul Castro）將是首要目標。
國務卿指古巴是國安威脅 海軍持續執勤有隱憂
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日在全體內閣會議上表示，古巴目前已陷入巨大困境，「在距離我們海岸僅90英哩的地方存在一個失靈國家，這對美國的國家安全構成了嚴重威脅」。
不過，許多在夏季部署的大型戰艦目前在海上執勤時間已逼近10個月，遠遠超過常規的6至7個月。這引發國防官員對官兵過度疲勞的強烈擔憂，也對目前正同時在波斯灣執行對伊朗船隻封鎖任務的美國海軍武裝力量帶來沉重壓力。
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美國政治媒體Politico報導，川普政府在透過經濟、政治施壓，仍無法推翻古巴政府後，川普曾放話不排除軍事入侵。美國海軍目前在該區域集結的現蹤兵力，已高居全球中東以外地區的最高紀錄，隨時可以發動突擊。這也開啟了美軍可能投入川普政府任內第三場國際衝突的潘朵拉之盒。
美軍可能的作法包含比照先前逮捕前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的模式，對古巴哈瓦那領導層實施斬首逮捕，或是發動一系列精準空襲。
雖然美軍目前在該區域的艦隊規模，略小於今年1月逮捕馬杜洛時的兵力，但尼米茲號航空母艦打擊群（USS Nimitz）已於5月駛入加勒比海，隨行的還有數艘飛彈驅逐艦與巡洋艦，能隨時向古巴本土目標發射精準飛彈。
分析指航母隨時能出擊 前領導人是目標
前五角大廈官員、現任戰略與國際研究中心（CSIS）高階分析師坎西恩（Mark Cancian）表示，「尼米茲號出現在當地，主要目的很可能是為了發揮震懾與恐嚇效果，不過若有需要，它也能立刻投入實質軍事行動。」
坎西恩表示，該航艦以及駐紮在佛羅里達州和波多黎各的戰鬥機群，預計將在任何對古巴的軍事行動中扮演核心角色，美軍有可能透過空襲摧毀古巴的防空系統。而古巴前領導人勞爾·卡斯楚（Raul Castro）將是首要目標。
國務卿指古巴是國安威脅 海軍持續執勤有隱憂
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）27日在全體內閣會議上表示，古巴目前已陷入巨大困境，「在距離我們海岸僅90英哩的地方存在一個失靈國家，這對美國的國家安全構成了嚴重威脅」。
不過，許多在夏季部署的大型戰艦目前在海上執勤時間已逼近10個月，遠遠超過常規的6至7個月。這引發國防官員對官兵過度疲勞的強烈擔憂，也對目前正同時在波斯灣執行對伊朗船隻封鎖任務的美國海軍武裝力量帶來沉重壓力。