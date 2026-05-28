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效力休士頓太空人的鄧愷威，近期轉戰先發表現搶眼，2場先發累積11局無失分，奪下2連勝，根據「投1休5」頻率推算，本周六30日上午8點交手密爾瓦基釀酒人系列賽首戰，預計就將由鄧愷威掛帥先發，挑戰本季第4勝，《緯來新聞網》稍早率先報導此消息，並公布《緯來體育台》將轉播當日比賽，目前大聯盟官網尚未公布該戰先發。鄧愷威今年1月底被交易至太空人後，開季卡進大聯盟擔任長中繼，前11場繳出1勝1敗、2中繼、防禦率2.16傲人成績，並靠好表現成功受到教練團信任，在太空人先發輪值出現空缺時，鄧愷威於4月29日正式重回先發角色，前3局表現精采，但續投第4局慘丟3分，最終吞敗收場。後續經歷2場中繼合計3.1局無失分後，鄧愷威本月11日再回到先發輪值，目前2場出賽先後面對游擊兵、小熊皆投滿5局無失分，合計11局中僅被打出4支安打，飆出13次三振，投球內容同樣無可挑剔。儘管大聯盟官網尚未正式公告，但轉播單位緯來體育台旗下網站《緯來新聞網》，依照他「投1休5」規律輪值推算，稍早公布將轉播本周六30日上午8點太空人交手釀酒人之戰，預計就是由鄧愷威掛帥先發。數據顯示，鄧愷威本季在主場表現明顯優於客場，主場8場出賽防禦率僅1.69 、被打擊率1成61，反觀客場則會上升到防禦率2.57、 被打擊率2成08，且本季至今先發3場還沒被打過全壘打，同樣是好消息。