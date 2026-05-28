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三班護病比在立法院三讀通過入法後，衛福部拍板延長2年緩衝期。總統賴清德也宣布三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。衛福部表示，預計下週會預告修正設置標準12條之1，並將分階段的實施期程明確列入條文中。對於三班護病比的預告，石崇良今（28）日下午表示，《醫療法》通過立法院三讀後，規劃修「醫療機構設置標準」，加上總統明確宣示會分階段落實，因此第一階段會是明年的520前上路，而醫事司也已經進行法規預告的程序，會在下週進行醫療機構設置標準12條之1的預告，期程也會明確在條文表現，待蒐集更多意見後會進行最後公告。衛福部醫事司副司長劉玉菁提到，全國醫院有400多家，不僅是醫學中心，其他醫院也必須一起討論，整體作業納入設置標準內會較為周全。立法院5月8日三讀通過《醫療法》部分條文修正草案，正式將「三班護病比」納入法律規範。未來醫院急性一般病床的三班護病比，將由中央主管機關依病人安全及護理人員勞動權益訂定標準，並至少每3年檢討一次，必要時可進行調整，且明定醫療機構分3等級，罰則最重可停業1年。而賴清德在5月12日出席「115年國際護師節聯合慶祝大會」，致詞時當場宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。