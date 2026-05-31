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▲劉艾立首度入圍金曲獎，將與蔡依林等人角逐歌后。（圖／翻攝自劉艾立臉書）

34歲歌手劉艾立（Erika）今年憑藉專輯《雙魚宮》首度叩關金曲獎「最佳華語女歌手獎」，將與蔡依林、彭佳慧、洪佩瑜、陳嫻靜、單依純等實力唱將正面交鋒，對於出道10年的她而言，這次入圍不只是音樂成績被看見，更像是一場低潮後的重新站起。跟著《NOWNEWS今日新聞》一起回顧從劉艾立《超級星光大道》時期就被黃韻玲視為潛力新星，歌聲甚至逼哭陶晶瑩，到後來經歷感情爭議、事業沉寂，如今她終於靠著作品再次回到舞台中央。劉艾立最早是在《超級星光大道》第七屆嶄露頭角，當時她以獨特的R&B靈魂唱腔，加上帶點慵懶又極具感染力的嗓音，很快吸引評審注意。其中最賞識她的人，就是音樂人黃韻玲。當年黃韻玲在百人海選時，便直接將她選進自己的隊伍，認為她是少數兼具個人特色與情感表現力的選手。也因為黃韻玲一路提攜，劉艾立逐漸從選秀歌手，蛻變成真正的創作型女歌手。後來黃韻玲更親自操刀她第二張專輯《天鵝說》，持續鼓勵她投入創作，師徒情誼一路延續至今。巧合的是，今年劉艾立首度角逐金曲歌后，而當年挖掘她的黃韻玲，正好擔任第37屆金曲獎評審團主席，也讓這段緣分格外有故事性。除了黃韻玲之外，陶晶瑩也是當年非常欣賞劉艾立的評審之一，她在《星光大道》時期多次因劉艾立的演唱感動落淚，尤其劉艾立擅長把情緒藏進細膩唱腔裡，總能讓現場氣氛瞬間沉浸。比賽結束後，劉艾立正式加盟華納音樂，2016年推出首張專輯《I Am Erika》，隔年就成功入圍金曲獎最佳新人獎，成為當時備受看好的新生代女聲。除了歌手身分，劉艾立也曾跨足主持圈，擔任ICRT節目主持人，展現流利英文與多元魅力，之後劉艾立也與陶晶瑩在大型演唱活動同台，從當年被評審稱讚的選手，逐漸成長為能夠獨當一面的歌手。只是演藝路並非一路順遂，2019年劉艾立遭歌手Vera公開指控介入感情、搶男友，形象一度重挫，也讓她演藝事業陷入低潮，面對大量輿論與外界批評，她選擇沉寂一段時間，鮮少公開露面。直到2025年，劉艾立推出第3張專輯《雙魚宮》，才終於重新回到大眾視野。這張作品大量描寫劉艾立這幾年的情緒與人生狀態，包括孤獨、自我懷疑、感情傷痕與重新找回力量的過程，因此被許多樂評認為是她出道以來最成熟的一張專輯。而這次《雙魚宮》成功把她送進金曲歌后戰場，也讓不少歌迷感嘆，她終於熬過人生最黑暗的階段。第37屆金曲獎入圍公布當天，劉艾立得知自己入圍「最佳華語女歌手獎」後，當場激動落淚，她感性表示：「出道10年，感謝我自己沒有放棄。」同時也特別感謝製作人男友呂孝廷一路支持，「謝謝孝廷一直相信著我，我愛音樂，謝謝！」從當年《星光大道》裡帶著青澀氣息的女孩，到如今能與蔡依林、彭佳慧等天后級歌手同場競爭，劉艾立這一路走得並不輕鬆，但也因為經歷過低谷，她的歌聲裡多了更多真實與重量。