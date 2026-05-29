《壯世代理想國》即將正式出版，前台北市長、台灣民眾黨創黨主席、台大醫院外科名醫柯文哲特別撰寫推薦序〈少子化無法等，壯世代就是現在的答案〉，從醫療、城市治理與國家政策角度，深入分析台灣少子化與高齡化危機，並高度肯定《壯世代理想國》所提出的壯世代戰略，認為這不只是高齡政策，而是台灣面對人口結構劇變的重要改革藍圖。
柯文哲指出，台灣目前最大的問題之一，就是人口結構已經快速改變，但思想、制度與政策卻仍停留在過去。他以自己過去討論年金改革的經驗說明，民國65年時，台灣人口結構是「正三角形」，也就是老人少、年輕人多，當時年金制度得以穩定運作，因為領錢的人少，繳錢的人多；但如今人口結構已逐漸轉變成「倒三角形」，變成老人多、年輕人少的局面，也就是說領錢的人多，繳錢的人少，當然會出問題！如果人口結構改變，而制度不跟著改變，整體財政與社會運作必然出現危機。
他強調，台灣現在即使開始鼓勵生育，也至少要20年後，他們才會長大，才會產生勞動力效果，根本無法立即解決眼前的問題。因此，在所有政策工具中，「壯世代政策」是目前最快、最務實、也最能立即發揮效果的方法。
柯文哲表示，自己身為醫師，長期觀察到醫療進步已大幅延長人類壽命。1935年台灣人平均壽命只有45歲，因此45歲被視為中高齡是合理的；1955年平均壽命提高到65歲，因此65歲退休也合理。但到了今天，台灣平均壽命已超過81歲，若仍以65歲作為人生退休時間點，顯然已不符合現實。
他同時指出，台灣目前平均壽命81歲，但健康壽命只有73歲，也就是說在人生最後8年大多處於臥病狀態。因此，未來真正重要的，不是讓人活得更久，而是讓人活得更健康、快樂、有活力。這不只是醫療問題，更是整個社會對「老」的觀念必須重新改變。
柯文哲認為，《壯世代理想國》最大的價值，在於它不是把高齡化當成負擔，而是把55歲以上人口重新視為社會的重要資源。他指出，吳春城博士長期推動壯世代理念，擔任立委後更推動《壯世代政策與產業發展促進法》完成立法，讓壯世代從理念正式進入國家政策層次。
他表示，這不只是單一法案，而是一場台灣社會的大型改造工程。因為在人口結構無法快速改變的情況下，能立即改變的是制度與政策。
柯文哲也從自己擔任台北市長的治理經驗指出，未來城市治理最大的挑戰，就是如何面對超高齡社會。從交通、住宅、醫療、社區到公共服務，都必須重新設計。過去城市規劃多以年輕勞動人口為中心，但未來城市若不能讓壯世代持續參與社會、維持健康與工作能力，將很難支撐龐大的醫療與社會成本。
他認為，《壯世代理想國》不只是一本談高齡政策的書，更是一套完整的國家治理架構。書中從思想、文化、政策、制度到產業轉型，都提出了具體方向與配套措施，提供台灣面對少子化與高齡化的重要解方。
柯文哲在推薦序最後強調：「我們無法很快改變人口結構，但我們可以很快改變政策與制度。」
他並表示，《壯世代理想國》不只是學者應該閱讀的書，更是每一位關心台灣未來發展的人，都值得深入研究的重要作品。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應是被扶養人口，而是台灣最重要的社會動能與經濟力量。
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他強調，台灣現在即使開始鼓勵生育，也至少要20年後，他們才會長大，才會產生勞動力效果，根本無法立即解決眼前的問題。因此，在所有政策工具中，「壯世代政策」是目前最快、最務實、也最能立即發揮效果的方法。
柯文哲表示，自己身為醫師，長期觀察到醫療進步已大幅延長人類壽命。1935年台灣人平均壽命只有45歲，因此45歲被視為中高齡是合理的；1955年平均壽命提高到65歲，因此65歲退休也合理。但到了今天，台灣平均壽命已超過81歲，若仍以65歲作為人生退休時間點，顯然已不符合現實。
他同時指出，台灣目前平均壽命81歲，但健康壽命只有73歲，也就是說在人生最後8年大多處於臥病狀態。因此，未來真正重要的，不是讓人活得更久，而是讓人活得更健康、快樂、有活力。這不只是醫療問題，更是整個社會對「老」的觀念必須重新改變。
柯文哲認為，《壯世代理想國》最大的價值，在於它不是把高齡化當成負擔，而是把55歲以上人口重新視為社會的重要資源。他指出，吳春城博士長期推動壯世代理念，擔任立委後更推動《壯世代政策與產業發展促進法》完成立法，讓壯世代從理念正式進入國家政策層次。
他表示，這不只是單一法案，而是一場台灣社會的大型改造工程。因為在人口結構無法快速改變的情況下，能立即改變的是制度與政策。
柯文哲也從自己擔任台北市長的治理經驗指出，未來城市治理最大的挑戰，就是如何面對超高齡社會。從交通、住宅、醫療、社區到公共服務，都必須重新設計。過去城市規劃多以年輕勞動人口為中心，但未來城市若不能讓壯世代持續參與社會、維持健康與工作能力，將很難支撐龐大的醫療與社會成本。
他認為，《壯世代理想國》不只是一本談高齡政策的書，更是一套完整的國家治理架構。書中從思想、文化、政策、制度到產業轉型，都提出了具體方向與配套措施，提供台灣面對少子化與高齡化的重要解方。
柯文哲在推薦序最後強調：「我們無法很快改變人口結構，但我們可以很快改變政策與制度。」
他並表示，《壯世代理想國》不只是學者應該閱讀的書，更是每一位關心台灣未來發展的人，都值得深入研究的重要作品。
《壯世代理想國》由前立法委員吳春城所著，從思想革命、人口結構、長壽經濟、產業轉型、城市治理到文明生活六大面向，全面提出面對超高齡社會的新治理架構。書中強調，高齡化真正的問題，不是人變老，而是制度沒有跟上長壽時代；而壯世代，也不應是被扶養人口，而是台灣最重要的社會動能與經濟力量。
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