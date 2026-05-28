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▲陳子瑜特地設計一份全新的宣誓內容，要求主管與美容師定期宣讀，內容除了業績責任，也納入誠信、自律與組織認同。（圖／品牌提供）

2027年即將邁入50週年的愛妮雅化妝品集團，近期正推動一場從內部開始的組織改革，不同於過去企業常見的制度管理或業績導向，這一次，改革主軸鎖定在「人」。愛妮雅化妝品集團總裁特助陳子瑜（Stella）坦言：「現在的人，不是只靠高薪、高壓就管得動。」，她表示，尤其在美容產業，許多員工收入其實已不低，若沒有真正認同企業文化，再好的制度都沒用。因此，她決定從教育訓練下手，希望打造的不只是會做業績的人，而是心理素質與價值觀都能持續成長的全能主管。陳子瑜希望員工能從「由心出發」開始，如果能把工作視為熱愛的事情，而不是單純替公司完成任務，這樣既能賺到錢，還能真正開心。她也強調：「我一直覺得，人無法被改變，但心態可以改變。」這次的教育訓練，最核心的概念是「身份協定」，靈感來自《專注力協定》一書。陳子瑜認為，一個人怎麼定義自己，就會怎麼行動。她舉例：「如果你認為自己是一個有責任感的人，就不會做出違背良知的事情，你認為自己是會完成業績的人，自然就會想辦法做到。」為了讓理念真正落地，陳子瑜特地設計了一份宣誓書，要求主管與美容師定期宣讀，內容除了業績責任，也納入誠信、自律與組織認同。其中，主管版本更特別加入一句「我明白職位的提升，是責任的加重，不是權力的濫用。」希望透過主管的帶領，提升全體員工的優良素質。除了加入宣誓，陳子瑜更重新布置會議室，打造一個專屬的「愛妮雅小角落」。牆面以跟她同名的迪士尼玩偶Stella兔為主視覺，搭配星星玩偶等造型，顯得溫馨，牆上也貼上標語提醒員工：「你是愛妮雅人嗎？」架上則陳列著課程資料，還有粉色的互動扭蛋桶。她希望，讓教育訓練不再只是無聊的簡報，而是透過更活潑、趣味的方式引起大家的共鳴和喜愛，她強調：「教育不是只有PowerPoint。」此外，陳子瑜也認為，企業當然需要獲利，但如果只能賺錢、無法讓人成長，組織終究很難長久。她表示：「我們不是公益團體，但我希望大家能在賺到錢的同時，也真正學到東西，大家一起成長，一起往前。」在管理思維上，陳子瑜也引入心理學與管理學，包括「規避損失」、「享樂適應」以及「最佳管理幅度」等理論。其中「最佳管理幅度」即是實務上，一位主管最適合帶領的人數大約是5至7人，最多不要超過10人，才能真正做到有效管理。她也提醒員工要培養「覺察」的能力，有意識地去做出選擇，無論在情緒上，或者是實務上，都會有很大的幫助。目前，愛妮雅的改革已進入第一階段，聚焦內部服務倫理與組織文化重塑；第二階段，則希望逐步修復外界對品牌的既定印象；第三階段，則將朝AI與數位化轉型邁進。對陳子瑜而言，這不只是口號，而是勢在必行的一個重要過程，目標是要帶領團隊邁向下一個50年，世世代代永續經營。